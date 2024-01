ANNONS

Efter två månaders paus klev Joel Lassinantti in mellan Luleås stolpar.

Då spikade han igen för 41:a gången - och satte därmed nytt SHL-rekord.

– Det känns surrealistiskt att ens nämnas bland de namnen, säger han i TV4 efter 2–0-segern.

Det märktes inte att Joel Lassinantti kämpat i sviterna av körtelfeber och inte spelat på två månader. Åtminstone inte för det otränade ögat. Den 31-årige målvakten storspelade borta mot de svenska mästarna och spikade igen för sitt Luleå. Det blev en 2–0-seger och hans 41:a nolla i SHL:s grundserie, ett nytt rekord i ligan.

– Han gör en enorm comeback. Han har passerat Fredrik Norrena. Han är ensam på tronen, säger TV4:s kommentator Åke Unger efter slutsignal.

Själv var han till en början ödmjuk till det hela.

– Jo jag vet vad den innebär, men i dag har det inte varit fokus på det. Det har varit fokus på att överleva egentligen. Just nu känner jag att det inte spelar någon roll (rekordet). Jag är så glad att jag får spela igen och att vi spelar på det sättet vi gör. Vi är ett sargat gäng och de som kommer in gör det förbannat bra. Just nu är jag bara glad att vi gör en jättebra bortamatch, började han i TV4.

Efter ett par minuters reflektion landade det hela kanske.

– Det är riktigt stort ändå. Det är stora namn där uppe. När jag var liten och stod i mål var det de namnen som spelade, Stefan Liv och Norrena, så det känns surrealistiskt att ens nämnas bland de namnen, säger han i sändningen.

Självkritisk trots nollan: “Dålig”

Det till en början tillknäppta mötet fick ett händelserikt slut och hade det inte varit för en liten turlig studs via ramverket hade inte rekordet nu varit Lassinanttis. Överlag var det dock beröm som östes över burväktaren samtidigt som Luleå klev ifrån till en 2–0-ledning i tredje perioden.

– Han har sett jättebra ut idag. Det ser inte ut som att han har varit borta länge. Han har läst situationerna och hamnat rätt i relation till pucken varje gång och verkligen kommit upp stort flertalet gånger, säger TV4-experten Almen Bibic.

Själv var Lassinantti självkritisk, men menade att han mår bättre sjukdomsmässigt.

– Nej, det tycker jag inte. Jag är mer trött över att inte ha kunnat träna på full nivå. Det är mer att jag inte är i toppform fysiskt sett. Sjukdomsmässigt känns det bra, säger han och fortsätter:

– Jag känner av det hela tiden. Det var dålig tajming, dålig blick, dålig teknik, men jag är otroligt glad att puckarna gick rätt.

