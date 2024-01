ANNONS

MoDo har tappat mark i tabellen på sista tiden och är nu indragna i en bottenstrid. Sportchefen Henrik Gradin ger här en lägeskoll om vad han letar efter, Logan Hutskos dystra form – och framtiden för två av lagets stjärnor.

– Vi för diskussioner med dem löpande. Allting handlar lite om pengarna och vad de ska ha betalt, säger “Hinken” till Hockeysverige.se.

MoDo förlorade mot Malmö med 3-2 trots en 2-0-ledning. Nu skiljer det också bara tre poäng ner till HV71 under strecket. Det är alltså en nervös tid som väntar framöver för lagets supportrar.

Samtidigt sitter den sportsliga ledningen, med Henrik Gradin i spetsen, och funderar på hur man ska förbättra det prekära läget.

Hur känner du kring lagbygget här och nu?

– Det är klart att vi alla vill bli bättre. Vi resonerade som så när vi bröt med Ruohomaa at det är den här truppen vi kan komma att spela färdigt säsongen med. Det var coacherna fine med. Det är ingen större skillnad så men vi hade gärna sett att vi hade haft en annan förstacenter när han nu försvann.

Det har pratats mycket om att marknaden är stendöd och att hitta nyförvärv är mycket svårt just nu. Men samtidigt kommer det loss spelare lite här och var.

Och om “Hinken" hittar något är det mycket möjligt att MoDo hugger.

– Vi ska in med nåt om vi hittar nåt som förbättrar vår trupp. Vi har ingen stor plånbok så vi vet att det blir tufft. Jag lärde mig första året här att ska man tro att det dyker upp något sista veckorna går man bet.

Det letar MoDo efter

Fönstret stänger den 15 februari och fram tills dess är det många lag som kommer söka med ljus och lykta för en förstärkning.

För MoDo är det en offensiv härförare som det primärt letas efter.

– En forward, gärna center. Men jag tror att alla söker en sån. Kan vi få in en forward är det bra, men det är det bra.

Var letar du nånstans i dagsläget?

– Finland och Nordamerika.

Har ditt tankesätt förändrats något med förlusterna som har kommit?

– Nej, vi måste försöka gjuta mod i grabbarna. Vi har spelat bra, men det får man inga poäng va. Vi gör en av säsongens sämsta matcher mot Malmö. Vi hade matcher innan där vi gjorde bra hockeymatcher. Nu handlar det om poäng, det är lite så vi spelar.

“Vi för diskussioner med dem”

Henrik Gradin har redan värvat en spelare under pågående säsong i Logan Hutsko. Forwarden kom från Oskarshamn där han hamnade fel. Förhoppningen var att han skulle få igång produktionen i MoDo.

Efter 13 matcher står forwarden dock på noll poäng.

– Vi hade en tilltro till det och jag tycker lite synd om Logan, så tillvida att han har haft en sex-sju i ramen. För en sån kille som är beroende att göra poäng… får han stolpe in kan han göra poäng fem matcher i rad. Det är lite signifikativt för en sådan kille. Får han in sin första kan det börja ramla in.

Till nästa säsong har MoDo åtta utgående kontrakt. Det efter att man så sent som i dag skrivit nytt med Daniel Bernhardt. Sedan tidigare har även målvakten Lassi Lehtinen förlängt sitt kontrakt.

Hur många vill du behålla till nästa säsong?

– Jag vill nog behålla många och vi har kontrakt med många. Sen har vi nåt där det kanske inte fungerar trots kontrakt. Vi gillar den trupp vi har och stommen vi har är vi nöjda med.

Två av de mest noterbara spelarna med utgående kontrakt är Daniel Brickley och Josh Dickinson. Duon spelar båda tunga minuter och är vitala för lagets framgång.

Hur går diskussionerna med dem?

– Vi för diskussioner med dem löpande. Det är där vi är. Vi får se. Allting handlar lite om pengarna och vad de ska ha betalt. Vi skulle gärna ha kvar de flesta men prislappen styr, så är det.

