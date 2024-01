Jacob Markström, Victor Hedman och Mika Zibanejad nådde alla milstolpar i NHL under natten.

Markström höll sin 20:e nolla i karriären, Hedman passerade 700 poäng och Zibanejad nådde 500 poäng i New York Rangers.

Det var en händelserik natt för svenskarna i NHL, bland annat nådde tre av de största blågula stjärnorna stora milstolpar samtidigt.

Jacob Markström stod för en riktigt stark match då Calgary Flames vann med 1-0 över Chicago Blackhawks. Chicago sköt 32 skott men lyckades inte få hål på Markström utan svensken motade allt samtidigt som Elias Lindholm sköt matchens enda mål.

Markström lyckades därmed hålla nollan och det är hans 20:e nolla i karriären. Han är den blott fjärde svenske målvakten i NHL:s historia att lyckas med bedriften. De tidigare tre är Henrik Lundqvist (64 nollor), Tommy Salo (37) och Johan Hedberg (22).

Jacob Markstrom made 32 saves to record his 20th career shutout and help the @NHLFlames climb within four points of the second Wild Card spot in the Western Conference. #NHLStats : https://t.co/HXutfeEYAs pic.twitter.com/FBkozD2fv7

Victor Hedman ville inte vara sämre utan nådde också en milstolpe och är också fjärde bäst bland svenskar i ligans historia.

När Tampa Bay Lightning vann med 6-3 mot New Jersey Devils i natt så låg Hedman bakom det mesta då han passade fram till tre mål. Hans tre assist gör att Hedman nu passerar 700 poäng i NHL.

Han är den blott fjärde svenske backen genom tiderna att göra 700 poäng. De andra svenskarna som lyckats med bedriften är Nicklas Lidström (1 142 poäng) Erik Karlsson (795) och Börje Salming (787).

Den tredje svenske milstolpen under natten tillhör Mika Zibanejad.

Hans New York Rangers låg under med 2-0 mot Ottawa Senators men lyckades vända för att vinna med hela 7-2. Zibanejad noterades för två assist i segern och det innebär att han nu har gjort 500 poäng sedan flytten till Rangers 2016.

Zibanejad är då den fjärde snabbaste i klubbens historia att nå 500 poäng då han lyckades med bedriften på bara 534 matcher. De enda spelarna som nått 500 poäng snabbare i Rangers historia är Mark Messier (406 matcher), Brian Leetch (496) och Andy Bathgate (518).

Totalt under sin karriär har Zibanejad gjort 652 poäng.

Mika Zibanejad assisted on two of the @NYRangers five goals during the second period to help his club go from a 2-0 deficit to a 5-2 lead.



Tune in for the third period now on @hockeynight in Canada and on Sportsnet. #NHLStats: https://t.co/HXutfeEYAs pic.twitter.com/6qyAjQmxOs