För två veckor sedan blev Emil Heineman nedskickad till AHL.

Sedan dess har han gjort åtta poäng på sju matcher efter att ha skjutit dubbla mål i natt.

Strax innan jul blev Emil Heineman uppkallad av Montreal Canadiens och fick göra NHL-debut. Efter nyår blev 22-åringen uppkallad igen och forwarden har fått göra fyra NHL-matcher för “Habs”.

För ett par veckor sedan skickades dock Heineman ner till farmarlaget Laval Rocket i AHL igen. Sedan dess har svensken gjort succé och han är nu en av lagets hetaste spelare.

I natt klev den förre Leksandsforwarden fram och sköt två mål mot Rochester Americans. Det räckte dock inte för Laval Rocket som förlorade med 7-4 sedan landsmannen Linus Weissbach gjort 1+1. Filip Cederqvist blev också målskytt för Laval mot sitt förra lag.

#Rocket Emil Heineman from the faceoff dot for goal vs #Americans



Assists: Bisson, Gignac#GoRocket #AHL #Hockey @RocketSports pic.twitter.com/kfPR7n3HzP