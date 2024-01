På lördag väntar en ny fullmatad omgång från SHL. Skellefteå ställs mot ett sargat Rögle i ett passande läge, Luleå förväntas bygga vidare på den fina sviten uppe i Norrbotten och Örebro överskattas efter veckans två vinster. Varsågoda!

Spelstopp: 15:14

Rögle - Skellefteå: 2 @ 2,52

Rögle har återigen fallit in i en svacka. Blott två mål framåt på fyra matcher är såklart under all kritik. Som om det inte vore nog med det så är det manfall i truppen. I förlusten senast mot HV71 saknades Dennis Everberg, Adam Tambellini, Adam Engström och Samuel Jonsson. Simon Ryfors tvingades dessutom kliva av.

Med dessa underlag tycker jag att Skellefteå ska ses med bra chans i ”Hajtanken”. SAIK har förvisso torskat mot Frölunda och Örebro den senaste veckan, men någon svacka ska det inte vara tal om. De gulsvarta dominerade under långa stunder spelet mot Örebro och sköt dubbelt så många skott på mål.

Med jämna odds i Ängelholm blir raka tvåan ett givet klick.



Spel: 2 @ 2,52



Tävling: SHL



Plats: Catena Arena



Tid: 15:15



TV: TV4 Sport Live 3, TV4 Play

Luleå - Linköping: 1 @ 1,83

Luleå har sannerligen suddat ut krisstämpeln. Sex raka vinster har det blivit för Luleå som stod för en urstark vändning mot Leksand häromsistens. Försvarsspelet håller i stunder högsta klass och Linus Omark & Co glöder i PP. Dessutom har ”Bulan” fått igång Adam Brodecki.

Annat läge är det hos Linköping. Förra veckan var jag inne på att verkligheten börjat springa ikapp LHC och de senaste insatserna har lämnat en hel del i övrigt att önska. Marcus Högberg stod på huvudet uppe i MoDo förra helgen, men i torsdags var det aldrig ens nära att det blev poäng hemma mot Växjö.

Luleå känns hetare på alla plan och i Norrbotten har inte gästerna löst tre poäng sedan 2016. 1,83 på ettan är fullt godkänt.



Spel: 1 @ 1,83



Tävling: SHL



Plats: Coop Norrbotten Arena



Tid: 18:00



TV: TV4 Sport Live 2, TV4 Play

Örebro - Timrå: Timrå +0,5 @ 1,59

Örebro har från ingenstans fått med sig två raka segrar, mot Frölunda och Skellefteå. Urstarkt såklart, med det sagt ser inte ÖHK ut som något givet slutspelslag. Mathias Bromé och gänget skapar fortfarande lite målchanser och segern uppe i Skellefteå var ett smärre rån.

Timrå har i sin tur börjat rada upp bra insatser. Efter att kedjan med Pettersson-Hanzl-Pääjärvi återförenades har det blivit fyra raka vinster. Målvaktsspelet har även blivit bättre och Jonathan Dahlén har lyft sig efter den historiska fullträffen mot Frölunda.

Trots att Örebro har lite vind i seglen känns det skevt att Niklas Erikssons mannar är favoriter mot Timrå. Timrå +0,5 (samma som X2) liras till 1,59.

Spel: Timrå +0,5 @ 1,59

Tävling: SHL

Plats: Behrn Arena

Tid: 18:00

TV: TV4 Sport Live 3, TV4 Play

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.