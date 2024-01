Sju fräscha SHL-matcher samt en fräck NHL-match mellan Philadelphia och Boston står på lördagens PP-meny. Toppmötet i Karlstad kittlar såklart lite extra då ett bra Leksand ska försöka utmana Färjestad. Ångestmatchen i Övik är också ett häftigt inslag. Spikarna har klubbats in och en och annan skräll pryder därutöver bongen. Nu kör vi!

1. Frölunda - HV71 X

Det mesta tyder på att Frölundas tidigare burväktare Dichow får förtroendet i Scandinavium. Dansken har visat klass om och om igen och varit en stor anledning till att Tjurarna fått med sig en hög med viktiga poäng. 2-1-segern hemma mot Rögle innebär att Petersson och company ligger väldigt nära en plats bortom negativt kvalspel. Frölunda slåss i mitten av tabellen där målet att nå topp sex finns. Göteborgarna hämtade upp 0-2 till seger mot Oskarshamn i torsdags och spelade bitvis riktigt underhållande hockey. I detta rivalmöte finns ingen som helst anledning att släppa iväg ettan till höjder bortom 60 procent. Gardera, hela vägen över.

2. MoDo - Malmö 1

Ett krisande Malmö lyckades på något sätt trixa till sig en seger hemma mot Färjestad i veckan. Detta trots ett tidigt 0-3-underläge i arenan nere vid brofästet. Galet starkt av Kollars armé som nu går i klinch med ett pressat MoDo i Örnsköldsvik. Hemmalaget har extremt svårt att skörda trepoängare och var bitvis under belägring borta mot Timrå där 1-2-förlusten var fördelaktigt sminkade nuffror. Möjligen kan hemmapubliken bära sina hjältar till framgång denna eftermiddag. Någonstans i hjärnan säger det mig att det är dags för en Modo-seger snart och Malmö är ett passande motstånd. Tacksam procent på ettan och vi testar en spik.

3. Rögle - Skellefteå 2

Nästa Skåne-gäng som är i farten hittas i Ängelholm och om det var mer muntra miner i Malmö-lägret under torsdagen fanns inte samma glada humör på Rögle-bussen hem från Jönköping. Bandyklubben fortsätter att ha förtvivlat svårt att göra mål och för fjärde gången i rad föll Rögle då HV71 lyckades vinna efter straffar (2-1). Tunga pjäser som Everberg, Tambellini och Engström var alla out vilket knappast gjorde saken bättre. Nu är dessutom Ryfors out. Skellefteå möter upp i Catena Arena och för stunden trivs de gulsvarta norrlänningarna betydligt bättre på bortais. X2 kommer att räcka långt.

4. Färjestad - Leksand 1

Sett över 60 minuter var Luleå det bättre laget. Att Leksand ändå lyckades hålla 3-1 tämligen länge och därefter ta mötet till förlängning och straffar är på något sätt en stark insats. LIF utan Anton Lindholm är det dock ett något mer sårbart dalagäng vi ser och mot ett frustande och revanschsuget Färjestad tror jag inte masarna orkar. Max Lagacé ska nog nypa Malmös 1-3- och 2-3-mål i Skåne och comebacken blev därför inte riktigt vad nordamerikanen hoppats på. Sett till matchen totalt sett var FBK bra. Truppläget ser bra ut och Leksand brukar Vargarna ha otroligt lätt för. De bör vara kraftigt revanschsugna igen efter ett tapp och en lördag hemma i Karlstad blir man svårslagna. Spik!

5. Luleå - Linköping 1

Luleå fick spela fem mot tre två gånger och fick dessutom ett par gratisutvisningar av Leksand då både Östman och Caito skickade ut pucken över sargen. Med hjälp fler spelare på isen orkade Luleå gå ikapp Leksands 2-0- och 3-1-ledningar och lyckades till slut vinna efter straffar. Det var slutspelskarraktär på mötet med dalaklubben, likadant bör det bli nu. Linköping hittas på en topp 5-position i tabellen och även om formen är något vikande så finns massor med matchvinnare i bortadressen. Värdet är viktat till höger vilket innebär en tidig helgardering i Coop Norrbotten Arena, men Luleå ska givetvis har bra chans med sin höga procent.

6. Oskarshamn - Växjö 2

Växjö går mer eller mindre aldrig ner sig och maskinen från Småland fortsätter att vinna matcher även om spelet svajar emellanåt. En otrolig styrka och mot jumbon Oskarshamn får vi troligen bevittna en ensidig historia. Utan Oksanen har Oket tappat massor med fart och den lilla chans som tidigare fanns att försöka gå ikapp lagen ovanför strecket känns numera omöjligt. Visst är Giuttari avstängd och Kossila borta men det kommer inte påverka utfallet. Växjö har bra chans här, men vi har ett löjligt högt värde på ettan. Helgardering i jakt på pengar!

7. Örebro - Timrå 2

Örebro har fått fart på sitt lag på slutet och Niklas Eriksson och hans manskap kunde resa hem från Skellefteå med en fin skalp efter straffläggning. På det hela taget tycker jag att det finns betydligt mer att begära av ÖHK. Värdarnas anfallsspel är fortsatt rörigt, defensiven tveksam och målvaktsspelet har säsongen igenom varit för svagt. Timrå mår extremt bra för tillfället. Medelpad-klubben har fyra raka vinster med sig till “Bunkern” där flera fina offensiva enheter visar produktivitet. Kan vi nypa tvåan till runt 35-40 procent är det i mina ögon en häftig chansspik. Större system helgarderar.

8. Philadelphia - Boston 2

Philadelphia står under stor förändring. Flyers har bland annat fått se sin förstamålvakt, Carter Hart, pausa karriären, istället är det svenske Samuel Ersson som har lirat de fem senaste matcherna. Någon rolig upplevelse för 24-åringen har det emellertid inte varit. De senaste fyra matcherna har slutat med förlust och dessutom har det trillat in mål i massor. Boston är planenligt högt upp i den östra konferensen och Bruins spelar bra hockey med en ruggigt tung offensiv att lita på. X2 är en gedigen och stabil lösning i Pennsylvania.

