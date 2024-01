Allsvensk superfredag med ett hett toppmöte mellan Djurgården och Brynäs på schemat i kväll. Då har henrik Hedenskog från Rekatochklart.com laddat upp med ett färskt Powerplay-tips.

Det är lilla julafton för alla hockeyälskare därute. Hockeyallsvensk Superfredag innebär start på Hovet redan 18:00 då Djurgården och Brynäs drabbas samman för att därefter slussa igång fem ytterligare fajter från den svenska andradivisionen innan vi stänger butiken med kvällsmötet från Umeå, Löven - SSK. Som åttonde inslag har vi ett Allettan-möte mellan Dalen och Tranås att se fram emot och när dessutom 250.000 kronor finns adderat är det bara gnugga geniknölarna så hårt vi kan och dra mot full pott.

Spelstopp: 17:59

1. Djurgården - Brynäs 2

Ett par tunga pjäser var satta ur spel uppe i Umeå. Bland annat fanns varken Norman eller Krüger med i Winpos Arena. Något som i slutändan hade mindre betydelse då Järnkaminerna brann i Björkarnas stad och gick ifrån till en 6-4-skalp. Urstarkt såklart. Nu blir det däremot tuffare. Brynäs har haft spelledigt i veckan och kunnat ägna sig åt lättare rehab samt att slipa på det taktiska. Vesel saknas, men Kelleher närmar sig spelbart skick och till mötet i Stockholm är Indrasis är tillbaka från sjukdom. Överlag håller jag BIF högre och stannar odds och procent inom rimliga gränser är spiktvåan ingen dum idé.

2. Nybro - AIK 2

Efter triumfen mot Djurgården i derbyt för ett par dagar sedan fick AIK se sig besegrade mot ett effektivt Kalmar på Hovet under onsdagen. En fajt som kunde gått lite hur som helst, men det vi snabbt kan konstatera är att 1-4-förlusten inte speglade hur matchen som helhet såg ut. Gnaget hade gott om lägen för att hänga ytterligare ett par baljor och blickar vi mot expected goals visar nuffrorna fördel AIK med drygt 3,2 mot 2,1. Stockholmarna är hursomhelst stabila och förlorar sällan flera matcher i följd. Nybro borta blir ett svårt, men inte på något sätt omöjligt uppdrag. Vikingarna kommer närmast från dubbla nederlag ute på vift och även om spelet i hemmahallen vanligtvis är stabilt ser jag tvåan som ett läckert spikförslag för de som vågar. Jag helgarderar i vilket fall då Nybro är solida på hemmais.

3. Almtuna - Västervik 1

Almtuna beter sig valpigt och spelar ojämnt. Trots 2-1-ledning borta mot Södertälje orkade inte Kimbys mannar stå emot en SSK-forcering och 2-4-förlusten innebar ett nytt rött kryss i Almtunas kolumn. Västervik är inte av samma skrot och korn som nyss nämnda SSK. Inte på långa vägar. VIK har ändå sprattlat till en aning på slutet och var faktiskt bitvis rätt bra mot Mora. Notabelt är att smålänningarnas första trepoängare kom vid senaste resan då Västerås lades på rygg i ABB Arena. Almtuna är bättre på pappret och bör dock kunna avleda ett svagt Västervik. Jag plockar med alla tecken dock i jakten på större pengar.

4. BIK Karlskoga - Västerås 1

Karlskoga kommer från en period av sju raka vinster och livet leker i Nobelstaden. Framförallt måste jag slå ett slag för hemmalagets powerplay som varit exceptionellt bra under vintern. I 4-3 matchen mot Östersund kom både 2-2 och 3-2 i spelformen och om Västerås ska ha chansen att störa denna gång gäller det att hålla sig borta från utvisningsbåset. VIK slåss dessutom mot egna demoner och ett spel i som har mer att önska. Gästerna har rasat ihop två gånger om mot sämre lag på slutet (läs Västervik och Tingsryd) och spelet spretar. Att det finns klassgubbar i den svartgula dressen går inte att förbise. Topping och Komarek med flera håller riktigt vass klass och på bortaplan i år har också vikarna varit som bäst. Faktum är att bara en gång på tio raka försök bortom egen is har Helmerssons mannar lämnat utan poäng. Jag är snabbt framme med helgarderingen här, men ändå fördel BIK, dock hög procent på ettan.

5. Östersund - Tingsryd 1

Tingsryd gjorde en riktigt bra bortamatch mot Västerås och vann vid Mälarens norra strand under onsdagen. Ruskigt starkt såklart av TAIF som har en tung period bakom sig med flera mediokra insatser och förluster som regnat in på kontot. Även om smålänningarna kommer stärkta till Östersund tror jag inte på besökarna. ÖIK gjorde en helt okej hemmamatch mot formstarka Karlskoga och spelet är klart förbättrat sedan Lehterä tog över pekpinnen. Visst luktar det en hel del etta om mötet i Jämtland. Spiken finns som ett häftigt alternativ då det känns som det är dags att det lossnar helt för Östersund snart.

6. Mora - Kalmar 2

Mora vinner matcher igen efter sin bedrövliga period runt Junior-VM. Inte så konstigt kanske då masarna hade ett gäng spelare i Göteborg och representerade Norge samt att det fanns en del skador att ta hänsyn till. Även nu finns spelare vid sidan och när masarna skickade på Västervik en smäll tidigare i veckan (4-1) saknades bland annat Brandsegg-Nygård, Ljunggren, Modigs, Ilstedt och Pethrus för att nämna några. Det saknas fem-sex gubbar ikväll också och denna gång tror jag inte man orkar. KHC ser riktigt spännande ut och löste sin tredje raka 4-1-seger på bortaplan (AIK, Tingsryd och Västervik). Urstarkt av nykomlingarna som jag inte heller denna gång vill räkna bort. Den som vill och kan helgarderar, men med tanke på förutsättningarna så spikar jag tvåan här utan att blinka då värdet är enormt.

7. Björklöven - Södertälje 2

Björklövens insatser hemma i Umeå är för stunden oförklarligt usla. Värdarna föll för femte gången i följd framför publiken i Winpos Arena när Djurgården gick ifrån till en 6-4-skalp. En riktigt dålig defensiv lyste igenom och en något formsvag Voutilainen fick dessutom lämna isen efter att DIF pressat in 5-2 genom Wiktor Nilsson i den andra perioden. Södertälje saknar Linus Videll, men inte till den grad att gästerna skulle gå på pumpen hemma mot Almtuna. SSK tog sig starkt tillbaka från 1-2 till 4-2 mot Uppsalaklubben tidigare i veckan och befinner sig således kvar som tvåa i tabellen. En böljande batalj finns inom räckhåll en klassisk etta-tvåa lockar därmed.

8. Dalen - Tranås 2

Eric Forsberg hade inte en av sina bättre dagar mellan stolparna då Tranås föll med 5-6 mot Mariestad i förra omgången av Allettan Södra. TAIF har ändå varit ganska pålitliga i fortsättningsserien och ser också ut att ha en påfylld trupp med sig till Smedjehov då bland annat Nilsson-Westlund och Egor Polin väntas spela. Dalen dock blandar och ger en del, men är pålitliga hemma. Tranås har tidigare vid två tillfällen slagit Jönköpings-klubben under säsongen, men denna gång tror jag ändå värdarna kan stå upp bättre. Detta blir en spännande kamp hela vägen in i kaklet. Gärna heltäckt bricka här.

Superspiken! - Brynäs

Brynäs har fått ordentlig fart under vintern och med Clara som given etta mellan stolparna har ynglingen växt med uppgiften. Djurgården gjorde en kanonmatch senast men räcker inte riktigt till här. Bra tvåa.

Skrällbudet! - Kalmar

Mora överskattas rejält hemma mot Kalmar. Masarna hade problem med nykomlingarna vid senaste matchen på Smidjregravs is och kan återigen få bekymmer med tanke på skadeläget. Tvåan chansspikas här.

