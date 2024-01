ANNONS

Brynäs letar efter en ny målvakt sedan man sparkat Anders Lindbäck.

Nu ger TV4-experterna sin syn på lagets målvaktssituation.

– Jag tycker inte att man ska ha någon gammal Brynäsare in i det här, säger Mikael “Daggen” Eriksson.

– Vad finns det för målvakter lediga? Inget lag släpper ju sin bästa målvakt, säger Fredrik Söderström.

För tre veckor sedan valde Brynäs att sparka veteranmålvakten Anders Lindbäck utan att ha en ersättare på plats och i stället har 19-årige Damian Clara fått spela varje match.

Jakten på en ny målvakt går vidare för serieledarna och i fredagens studiosnack ger TV4-experterna sin syn på målvaktssituationen i Brynäs.

– Alla slutspelslag har en het målvakt. Om man ska gå långt eller gå upp så måste man ha målvakten som ska stå där. Clara, som är en ung målvakt, har gjort det jättebra. Vi har faktiskt varit väldigt kritiska mot honom men här på slutet har han verkligen varit bra. Men ska man gå in och lägga den pressen på en ung målvakt till slutspelet där all press ligger på Brynäs. Jag tycker att man ska addera in någonting, säger Mikael “Daggen” Eriksson.

“Blir det en eller två målvakter?”

Fredrik Söderström är inne på att det inte är helt lätt att hitta en potentiell toppmålvakt på marknaden.

– Det är en tidsfråga, men det är bara frågan om vem det blir. Blir det bara en målvakt eller kommer det bli två målvakter? Men vad finns det för målvakter lediga? Det finns ju en anledning till att man är tillgänglig också, inget lag släpper ju sin bästa målvakt, säger Söderström.

Den tidigare Brynäsmålvakten Niklas Svedberg vände hem till Sverige i veckan men han skrev då på för Björklöven i stället för att återvända till Brynäs.

Enligt “Daggen” Eriksson ska dock inte Brynäs titta på att värva in någon hemvändare.

– Jag tycker inte att man ska ha någon gammal Brynäsare in i det här utan man ska gå på en ny och fräsch start. Men Clara har varit mycket bättre så det blir intressant att se hur han hanterar det om de väljer att gå vidare med honom, säger han.

Damian Clara har vaktat kassen i tolv av Brynäs 13 senaste matcher. Under säsongen har han 91,2 i räddningsprocent samt 2,17 GAA på 22 matcher.

