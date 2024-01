ANNONS

Örebro har hittat sin forwardsvärvning.

De presenterar nu nämligen att NHL-meriterade Danick Martel är klar för resten av säsongen.

– Nu öppnades möjligheten för oss att ta in Danick och det är vi väldigt glada över, säger Örebros GM Stefan Bengtzén.

Örebro HK har länge letat efter att förstärka laget.

Nu har laget äntligen hittat en forward som kommer in i truppen. Under fredagseftermiddagen presenterar Örebro att de har gjort klart med 29-årige kanadensaren Danick Martel.

– Jag har hört mycket bra om svensk hockey så för mig personligen känns det så klart spännande. Först och främst vill jag bidra med ett hårt jobb, det är nummer ett, samtidigt som jag hoppas kunna vara med och bidra framåt. Jag ser verkligen fram emot att komma till Örebro och träffa alla i och runt laget. Tillsammans ska vi ha en stark avslutning på grundserien, säger Martel på klubbens hemsida.

Var målkung i HPK – nu klar för Örebro

Danick Martel kommer närmast från spel i finska HPK där han gjorde 15 mål och 23 poäng på 39 matcher och ledde både interna skytteligan och poängligan.

Örebro hoppas att han ska kunna ansluta till laget nästa vecka men det är oklart om han kommer hinna debutera innan landslagsuppehållet eftersom han måste få arbetstillstånd via Migrationsverket först.

– Vi har under en längre tid letat efter förstärkning till laget. Nu öppnades möjligheten för oss att ta in Danick och det är vi väldigt glada över. I Danick får vi in en spelare med bra attityd och som har en förmåga att höja sig när det drar ihop sig till slutspel. Danick är en riktig lagspelare och vi ser fram emot vad han kommer kunna uträtta i Örebrotröjan, säger Örebro Hockeys GM Stefan Bengtzén.

Tidigare i sin karriär har Martel spelat 13 matcher i NHL för Philadelphia Flyers och Tampa Bay Lightning. Han har också gjort 383 matcher i farmarligan AHL. 2018 var forwarden med i AHL:s All Star-match efter att ha gjort 25 mål och 40 poäng på 59 matcher.

