Trots tunga tapp inför säsongen har Växjös lagmaskin fortsatt att kugga i. Nu har regerande mästaren tagit över förstaplatsen i SHL – och TV4:s expert Staffan Kronwall imponeras av serieledaren.

– Växjö är lite pokerspelare. Får man en dålig hand lägger man sig och spelar procenten, säger han till hockeysverige.se.

Växjö tog steget upp i Elitserien 2011. Första två säsongerna missade laget slutspel, men sedan 2013 har man varje säsong varit i slutspel. Lägg därtill att det finns tre SM-bucklor i prisskåpet och att man nu leder SHL.

– Det säger jättemycket om Växjö som förening. Växjö har lyckats sätta en kultur dit man kommer till för att ingå i en del av ett system som är fungerande och väloljat på något sätt, säger TV4:s expert Staffan Kronwall till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det spelar ingen roll vilken spelare eller spelartyp du plockar in i det laget, dom får en roll som gör att dom växer i den rollen och systemet.

– Växjö är bra med att skapa det här att alla underkastar sig att göra sin roll så bra som möjligt för laget och systemet. Att alla köper in. Det är samtidigt ganska lätt att göra så då man har framgångar.

– Växjö har haft den lyxen, får man lov att säga, och varit så pass trygga och inte hamnat i några panik lägen där man börjar peta om i spelartruppen eller på ledarsidan. Det har hela tiden funnits ett långsiktigt tänk.

Staffan Kronwall. Foto: Bildbyrån

"Klubben har ett ledarskap som är jäkligt mänskligt"

Hur ser du på dagens trupp?

– Om vi tittar på den och det som varit genomgående under åren är att Växjö inte har några superstjärnor som tjänar superpengar. Joel Persson är en superspelare, men har inte den lönen han kunde ha fått i andra klubbar. Han trivs i Växjö och gillar att vara där så det är en ömsesidig kärlek för varandra.

– Joel Persson spelar 19 minuter i snitt per match och gnäller inte över det. I andra lag finns det den typen av spelare som spelar 24-25 minuter. Växjö har satt en kultur som är väldigt, väldigt framgångsrik.

Vad har Sam Hallam betytt för klubbens utveckling?

– Jättemycket, vilket jag är helt övertygad om. Det var han som ung och oerfaren tog över efter Janne Karlsson.

– Samtidigt som det fanns lite frågetecken efter att Sam försvunnit har Jörgen Jönsson gått in och gjort det lika bra. Det är också vad som är väldigt häftigt, att det är något så ingrott i kulturen. Där har Sam bidragit i allra högsta grad. Jag vill påstå att den kultur som finns i Växjö idag har en Sam Hallam aura över laget.

– Klubben har ett ledarskap som är jäkligt mänskligt där allting känns i balans. Växjö som förening har alltid känts som den är i balans. Det sticker inte ut åt något håll utan det är ett väldigt välbalanserat lag, liksom ledarskapet. Det är inte klappa medhårs, gulligullande och inte heller den här gamla stenhårda skolan.

– Växjö har hittat en väldigt bra balans mellan kravställning och mänskliga faktorn samtidigt som alla köper in. Jag vill påstå att Sam Hallam satt den kulturen, men jag vill inte förringa Jörgen Jönsson och hur han fortsatt på den inslagna vägen.

Tobias Rieder och Emil Larmi firar en av många segrar denna säsong. Foto: Bildbyrån

"Jag var i högsta grad tveksam…"

Vad är det som gör att Växjö toppar SHL just nu som du ser det?

– Kontinuiteten. Skillnaden mellan Växjös högsta och lägsta nivå är väldigt liten. Det jag vill säga med det är att lägsta nivån är väldigt, väldigt hög. Det är vad som sticker ut mest.

Växjö är enda laget i hela SHL som inte förlorat mer än två raka matcher under hela säsongen. Dessutom har det bara skett vid ett fåtal tillfällen att man förlorat två i rad för att sedan studsa tillbaka. Det är ett väldigt tydligt tecken på ett bra lag.

– Jag tycker att Växjö hade en relativt tuff inledning. Målvaktspelet svajade lite. Jag ska inte säga att det var en baksmälla från guldet förra säsongen, men målvaktsspelet var inte där, man hade några tuffa skador…

– Sedan föll alla bitar på plats och var så där Växjö-bra. När Kalle Kossila, en av ligans bästa spelare, skadade sig märktes det inte. Dylan McLaughlin, som ingen visste vem det var, gick in och spelade hur bra som helst. Det här är Växjö på något sätt.

Hur såg du på Växjö som lag inför säsongen?

– Jag var i högsta grad tveksam till hur man skulle ersätta Hardy Häman Aktell, Lukas Bengtsson och alla backar som lämnade eftersom det var dom som drev spelet.

– Växjö tycktes inte känna någon övergång utan man har ersatt med Gabriel Carlsson, Eric Martinsson… Det är inte i närheten av namnen som lämnade, men dom kom in och man hittar ett sätt att fortsätta vinna matcher. Jag tycker det är superhäftigt och Växjö är ett föredöme för hur man ska jobba.

Gabriel Carlsson. Foto: Bildbyrån

Utmaningen: Producera egna spelare

Medialt pratas det om lag som Färjestad, Skellefteå, Luleå, Leksand, Frölunda och så vidare, men Växjö hyllas inte i lika stor omfattning medialt för sina fina prestationer eller bottennapp heller för den delen, vad tror du är anledningen till det?

– Jag tror att det kan bero på att det inte är fullsatt på matcherna där. Det enda jag saknar i Växjö, och jag skulle tro bidra till en ännu högre fansskara och ett annat tryck i Småland, för där tror jag fortfarande att är du smålänning är fortfarande HV71 det lag man håller på, är flera egenproducerade spelare.

– Det vill säga att man från hockeygymnasiet går trappan upp. Växjö har varit extremt bra på att rekrytera utländska spelare. Att man nu varit framgångsrika under så lång tid även kan börja leverera spelare från egna led som kan börja spela i A-laget, likt till exempel Skellefteå som jag tycker är etta i klassen på den delen. Klarar man det är man väldigt välmående. Då är man inte lika känsliga för att pricka rätt med alla rekryteringar.

– Nu har man varit det eftersom man satt ett bra system och kultur i föreningen. På sikt kommer nog Växjö behöva ett hockeygymnasium som producerar en eller två spelare upp till SHL varje säsong och är redo att spela där.

Med tanke på att du kanske var lite tveksam till Växjö inför säsongen, kan du idag se Växjö som ett av två blivande finallag?

– Jag var inte tveksam till Växjö som lag inför säsongen. Däremot tyckte jag att dom hade en del utmaningar. Om ni hade frågat mig då om Växjö skulle leda ligan nu hade jag absolut inte trott det. Att man skulle vara ett topp sex-lag, ja det var jag nog relativt övertygad om.

– SHL är en väldigt jämn liga där alla har bra ekonomiska förutsättningar, vilket Växjö också har. Att pricka rätt med det där pusslet är väldigt svårt.

– I slutändan handlar det om att bygga en grupp. Oavsett hur spelarna i den gruppen ser ut är Växjö väldigt duktiga på att bygga en grupp som underkastar sig det som Växjö står för, systemet, kulturen, hur man tränar och för sig.

– Att Växjö är ett finallag, absolut det kan jag se. Samtidigt är det små marginaler, men skulle dom inte ta sig till semifinal blir jag överraskad.

– Vi ska komma ihåg att stöter Växjö på ett Luleå som gick till match sju i kvartfinalen förra säsongen… Stöter man på fel motstånd på vägen, och då menar jag i Växjös fall framför allt Luleå som också är ett lag med en stark trygghet i försvarsspelet, då blir det tuffare och mycket svårare att skapa målchanser.

– Växjö är lite pokerspelare. Får man en dålig hand lägger man sig och spelar procenten. När man får ett par i ess på given, då kör man och väldigt duktiga på att utnyttja det och har ett tålamod i spelet som jag gillar, avslutar Staffan Kronwall.

