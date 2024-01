Full omgång i SHL lagom till löning! Henrik Hedenskog från Rekatochklart.com bjuder på ett massivt Powerplay-tips i jakten på storkovan.

Löningstorsdag och ett mäktigt Powerplay i siktet. En underbar dag med andra ord där vi med list och möjligen också lite tur ska kunna pricka in en välbetald åtta framåt kvällen. Samtliga fjorton lag är i ringen och som grädde på moset finns en head-to-head mellan Rattie och Sylvegård adderad. Idéerna är klara, nu sätter vi fart!

Spelstopp: 18:59

1. Luleå - Leksand 1

Leksand visar med all tydlighet att laget ska tas på allvar. Masarna befinner sig som ligatrea med bara sex poäng upp till Växjö i topp i en fördelaktigt haltande tabell. Vejdemo är tillbaka och med fjorton forwards i truppen får återigen Unger Sörum stå vid sidan. Trots en bred trupp så tror jag att de blåvita går på pumpen. Luleå ser otroligt starka ut just nu och har fem raka vinster i bagaget. Omark och gänget lade in en hög växel och spelade riktigt bra under den första och den tredje perioden, vilket räckte för att slå tillbaka serieettan. Luleå har inte haft någon lyckad tid mot dalaklubben på slutet, men denna gång är det bra möjligheter för att bryta en segerlös trend på sex raka. Fördel Lule, men Leksand räknas inte bort. Helgardering för den som kan.

2. HV71 - Rögle 1

Det är återigen dags för ett sexpoängsmöte i botten. Rögles oförmåga att göra mål har återigen dragit in Skåne-klubben i ett race längre ner i tabellens botten. Tre raka förluster har rullat in på RBK-kontot. HV71 på sin sida blandar och ger, högt och lågt. Bortaspelet är rent utsagt bedrövligt medan det finns en bättre grund och större trygghet att stå på i Husqvarna Garden. Tilläggas bör att HV var ganska bra borta mot Leksand i lördags och kunde med lite flax fått med sig en pinne eller två. 1X känns som en sund lösning i Jönköping.

3. Skellefteå - Örebro 1

Det måste medges att Örebros match mot Frölunda var en defensivt taktisk triumf i någon mån. ÖHK stängde ner ett vingklippt VF och 2-1-segern efter 60 minuter får i slutändan anses som rättvis. Med lite påfyllt självförtroende i trunken reser nu Närke-klubben norrut. Skellefteå står på menyn och jag tror inte att detta blir någon enkel resa till tre svartgula poäng. Med Emil Larsson tillbaka fanns ytterligare en liten dimension i gästernas anfallsspel senast och kan Enroth få en ny chans och visa upp sig från sin bästa sida ska inte SAIK känna sig säkra på tre poäng. Värdarna torskade dessutom sin senaste hemmamatch mot nyss nämnda Frölunda. Jag väljer att kladda ner alla tecken i norr och hålla en extra tumme eller två för en megaknall, även om det såklart är fördel SAIK.

4. Frölunda - Oskarshamn 2

Efter Frölundas usla insats i Örebro under tisdagen hoppas såklart coach Rönnberg att Tömmernes ska finnas åter i bruk. På en långsiktig skadelista finns spelare som Noah Dower Nilsson, Rydahl, Halbgewachs, Roselli Olsen och Thorell. Det är inga jättekännbara avbräck. utan man klarar sig ändå. Oskarshamnär lite på gång och trots nederlaget senast så pekar kurvan lite uppåt. Frölunda är dessutom ett lag som Oket redan slagit i Scandinavium i år. Vi kör en klassisk etta-tvåa här i hopp om en liten skräll.

5. Timrå - MoDo 1

MoDo är sett till de femton senaste matcherna ett botten två-lag i ligan. Bara Malmö har skördat färre antal poäng och jag tror absolut att coach Karlin och övriga i ledarstaben känner en viss press då enbart fem poäng skiljer sig ner till HV under strecket. När det under torsdagen är dags för länsderby i Timrå är risken överhängande att besökarnas trötta trend blir allt värre. TIK spelar jättefin hockeyför tillfället och visade klass mot Färjestad i tisdags. Med Hållander, Wedin, Dahlén med flera i sylvasst skick finns det extremt mycket som pekar mot en hemmaseger i SCA Arena och så länge ettan stannar under 60 procent så har vi ett fint spikläge tycker jag.

6. Malmö - Färjestad 2

Kivihalme och Kuokkanen är inte spelbara än, vilket är Iskallt för Malmö såklart som samtidigt kan glädjas åt att flera viktiga gubbar ramlat in i laget den senaste veckan. Kollar har fått se sitt försprång till HV71 under strecket i snabb takt käkats upp och uppgiften idag blir ingen lätt match. Färjestad är på besök i Skåne och för en gångs skull kan vi nämna formlösa och FBK i samma mening. Karlstad-klubben har på femton raka försök förlorat majoriteten av sina matcher och till denna fajt ser Max Lagancé ut att göra comeback mellan stolparna. Frågan är hur skicket på nordamerikanen verkligen är efter en lång tids frånvaro. Jag tror dock revanschlusten är såpass hög att man ordnar detta relativt komfortabelt. Malmö är riktigt uddlösa utan Kuokkanen och det här vinner Färjestad.

7. Linköping - Växjö 2

Växjös svit på fyra raka vinster tog slut i tisdags när Luleå bröt ner serieledarna uppe i Norrbotten. På vägen hemåt stannar smålänningarna till i Linköping för ett toppmöte mot Linköping. LHC är som bekant ligafemma efter 35 spelade omgångar och har på det hela taget gjort en strålande säsong. Visst är utfallet för LHC något högre än förväntat, men med Högberg/Myrenberg som ligans kanske hetaste målvaktspar finns en robust grund att stå på och framåt finns också matchvinnare i form av Ellie, Rattie, Little med flera. Trots att jag nu skriver upp Lejonen är jag ändå inne på att Växjö blir ett nummer för stort i Saab Arena. Spelbolagen verkar tycka detsamma och om tvåan stannar runt femtio procent är spiken till höger berättigad.

8. Ty Rattie - Marcus Sylvegård X

Vi drar igen säcken med en spelarduell från mötet i Linköping. Ty Rattie och Marcus Sylvegård har båda gjort toppklassiga säsonger och flyger fram i den absoluta toppen av poängligan. Med detta sagt har faktiskt båda spelarna mattats något rent målmässigt. Växjö-spelaren har gått mållös från sju av tio matcher, samtidigt som Rattie målat vid två av sina sex senaste framträdanden. Det är trots allt lagets två bästa målskyttar och det är ändå ganska troligt att någon av dem gör mål. Den som vill går kort på krysset, men jag tar med alla tecken i hopp om att någon gör mål och rensar lite.

Superspiken! - Färjestad

FBK har gått tungt senaste tiden, men har en lämplig uppgift framför sig mot ett Malmö utan Kuokkanen. Jag tror FBK bara är för bra idag och tvåan känns väldigt bra.

Skrällbudet! - Örebro

Örebro fick med sig tre ytterst viktiga poäng i tisdags och kan av bara farten fortsätta på inslagen väg. Skellefteå borta är en svår, men inte omöjlig uppgift. Tvåan lyser av spelvärde och missas inte denna afton.

1. Luleå - Leksand 1x2

2. HV71 - Rögle 1x

3. Skellefteå - Örebro 1x2

4. Frölunda - Oskarshamn 12

5. Timrå - MoDo 1x

6. Malmö - Färjestad 2

7. Linköping - Växjö 2

8. Ty Rattie - M.Sylvegård 1x2

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.