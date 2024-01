Det vankas hockeyallsvensk onsdag när Henrik Hedenskog från Rekatochklart.com ger sig i kast med kvällens Powerplay-tips. Kan Luleå välta omkull formstarka regerande mästarna Växjö på hemmais?

Vi slukar i oss ett häftigt Powerplay med flera riktigt fina drag dagen till ära och dessutom extrapengar i potten. I Hockeyallsvenskan står varken Kalmar eller Almtuna utan chans, men även Västerås ska inte på något sätt känna sig säkra i sin match mot ett oberäkneligt Tingsryd. Förutom matcher från den svenska andradivisionen kryddas bongen av en fräsch SDHL-batalj samt ett hett Allettan-möte från Skövde. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Björklöven - Djurgården 1

Djurgården fick en rejäl smocka av ett välorganiserat AIK och 0-3 lyste på Hovets tavla efter 60 minuter. Berglund, Norman och Krüger var inte med mot Gnaget och därutöver spelade inte Klasen på topp. Dessutom är fortsatt Glad avstängd. Även Björklöven har ett par avbräck, men det känns som att Djurgårdens insatser senaste tiden är lite för ojämna och när man dessutom har lite spelare borta så känns ettan väldigt bra. Procenten är tilltalande och vi spikar här.

2. AIK - Kalmar 2

Två vinster i följd mot 08-klubbar har satt AIK i en kanonfin sits. Gnaget är femma med bekvämt avstånd ner till jagande Nybro närmast under kvartsfinalstrecket. Mot Kalmar tror jag dock inte det blir någon lätt match. AIK har en hel del gubbar borta från spel. Hedberg riskerar att missa matchen och trion Maione, Kontos och Bibeau är alla out. Smålänningarna har gott hopp om att lösa en slutspelsbiljett. Med detta som stor motivation på isen i Stockholm tycker jag att tvåan växer ut som en av bongens allra finaste skrälldrag även om jag inte alls blir förvånad ifall AIK löser en ny triumf. Helgardering!

3. Södertälje - Almtuna X

Det förväntas massor av folk till Scaniarinken då Södertälje bjuder på entrén och de kan behöva allt stöd de kan få med tanke på deras form de senaste matcherna. Torsken mot AIK följdes upp med ett nytt nederlag i seriefinalen mot Brynäs. Defensiven är därmed en aning vinglig och framåt saknas Linus Videll massor. Almtuna är dock på sin sida opålitliga, men underskattas mycket här. En bra dag utmanar AIS om alla poäng och när högersidan ser ut att bli värdemässigt mustig finns ingen anledning att gå kort om tecken. Vi jobbar för skräll!

4. Västervik - Mora 2

Värdemässigt blir troligen tvåan i Västervik sisådär. Men med tanke på mekaniken runt bongen i stort finns ändå ett bra läge att singla av masarna mot seriens sämsta hockeylag. VIK löste visserligen en skalp mot ett paralyserat Västerås nyligen men har ingen stabilitet att tala om och inbördes mot masarna finns sju raka nollpoängare att notera. MIK är dessutom i bra form återigen där JVM-baggarna och den tunga förstalinan med Persson-Ljunggren i bräschen går kanon för stunden. Tvåan gillas massor och spikas, trots den höga procenten.

5. Östersund - BIK Karlskoga 2

Östersund ska tacka en vass Isak Mantler samt ett fint backspel (defensivt och offensivt) för tre poäng borta mot Västervik. 2-0-segern ger lite hopp om livet för jämtarna, men fortsatt är avståndet uppåt alltför långt. Den bittra verkligheten är att ÖIK inte kommer orka kliva upp på rätt sida det negativa kvalstrecket. Som ytterligare ett problem på vägen för värdarna så står ligans mest formstarka sällskap på motsatt sida. BIK har vunnit åtta av sina nio senaste fajter och skördar ny framgång vid Storsjöns strand under onsdagskvällen. BIK såg ruggigt bra ut mot Almtuna senast och går man kort så rekommenderas spiken.

6. Västerås - Tingsryd X

Efter segern borta mot Brynäs så reste Västerås hem med riktigt gott tryck i grejerna. Att VIK därefter rasade ihop mot Västervik kom knappast som någon chock. De gulsvarta har säsongen igenom varit extremt mycket upp och ner. Inför matchen mot nästa småländska bottengäng saknas dessutom Bergman, Kangas och Hutchison. TAIF gör visserligen en rakt igenom svagt vinter, men ett par skickliga spelare kan göra skillnad i ABB Arena och när tvåan landar in runt 20 procent finns det bra läge att helgardera och jobba X2.

7. Brynäs - Djurgården 1

Djurgårdens damer har ständigt överraskat. Jag tycker att truppen överlag ser bra ut, men bortom Hovet har DIF tappat poäng vid sju av nio matcher och nu ställs också djurgårdarna mot ett ruskigt fint Brynäs. Gävle-klubben har efter en period av lite sämre matcher steppat upp och ser för stunden omutliga ut. Tre raka möten med lag från huvudstaden i form av SDE, AIK och även onsdagens motståndare Djurgården har inneburit vinster i samtliga fall och 13-4 i målskillnad. Ettan är trolig här, men vi garderar med krysset.

8. Skövde - Halmstad 2

Skövde hade inte någon chans borta mot Kristianstad. 4-7 i baken mot skåningarna innebar att “schlättas” hockeyhjältar tappade samtliga tre poäng för första gången sedan femte januari. Överlag en bra öppning av SIK i Allettan. Hammers dock gör många fina saker i år och har triumferat i merparten av sina matcher. Att Robin Dahse är åter efter sin skada gör sitt och man är verkligen rätta favoriter här. Jag tycker dock att spelvärdet ligger på Skövde här med tanke på procentsatsen och jag plockar med alla tecken i jakt på skräll. Tvåan ligger dock närmst.

Superspiken! - Björklöven

Djurgården går som bäst på hemmaplan och mot ett hungrigt Löven på bortaplan bör man få det tufft när man dessutom har ett par frånvarande. Fin procent på Björklöven här och får anses som dagens bästa spik.

Skrällbudet! - Kalmar

AIK har spelat vass hockey på slutet, men saknar ett par viktiga pjäser till mötet med Kalmar. Fint skrälläge därmed för Kalmar som sitter inne på en hög högstanivå.

1. Björklöven - Djurgården 1

2. AIK - Kalmar 1x2

3. Södertälje - Almtuna 1x2

4. Västervik - Mora 2

5. Östersund - Karlskoga 2

6. Västerås - Tingsryd 1x2

7. Brynäs - Djurgården 1x

8. Skövde - Halmstad 1x2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.