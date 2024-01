Victor Söderström har tillbringat hela säsongen hittills i farmarligan.

Men nu kallas 22-åringen upp – och går mot säsongsdebut i Arizona Coyotes.

Hans senaste NHL-match var den 13 april 2023. Men nu är Victor Söderström på väg att få snöra på sig skridskorna i världens bästa hockeyliga återigen.

Under tisdagen meddelar nämligen Arizona Coyotes att Söderström kallas upp till NHL-truppen och han går därmed mot säsongsdebut hos “Yotes” efter att ha tillbringat hela säsongen i AHL dessförinnan.

The Coyotes have recalled D Victor Soderstrom from the Tucson Roadrunners (AHL)