Henrik Hedenskog från Rekatochklart.com inleder veckan med ett Powerplay-tips från NHL. Bland annat med ett spännande toppmöte mellan Boston Bruins och Winnipeg Jets.

Veckans första Powerplay är en nordamerikansk affär från topp till tå och har därmed senare spelstopp än vanligt. Toppmötet Boston - Winnipeg är den solklara höjdpunkten bland sex NHL-matcher, en head-to-head med blågul medverkan och en avslutande dust signerad AHL. Häng med i jakten på gröna bockar!

Spelstopp: 00:59

1. New Jersey - Vegas 1

Det är ingen hemlighet att New Jersey har det extremt kämpigt med skador. Jack Hughes comeback ser ut att dröja och utan honom och ett gäng betydande backar har Devils föga förvånande haft problem. Även om Toffoli och Bratts sena baljor bara putsade siffrorna i 2-6-förlusten mot Dallas kan värdarna åtminstone ta med sig den positiva avslutningen. Vegas är inte heller förskonade från betydande frånvaro. Bland bärande balkar är Karlsson, Theodore och Eichel definitivt out. Förstaspaden Adin Hill väntas göra comeback under den fyra matcher långa roadtrip som nu inleds, men det är inte säkert att han är redo redan i Prudential Center. Öppen match och svårtippad.

2. Boston - Winnipeg 2

Från TD Garden hämtas ett mäktigt toppmöte som sett till lagens styrkor rimligtvis borde bli en tillknäppt affär. 9-4-vinsten i den galna matchen mot Montreal senast är knappast vad vi är vana att se från Boston och att Ullmark inte hade sin bästa afton spelade mindre roll när Danton Heinen exploderade med ett hattrick. Idag lär det bli fokus på ett bättre försvarsspel. Winnipegs succésäsong rullar vidare utan inbromsning. Nio vinster på de tio senaste är ett extremt starkt facit. Sett till antal insläppta är Jets överlägsen etta, något som målvaktsfantomen Hellebuyck bidragit starkt till. Den överstreckade ettan är sista tecken in i mixen.

3. Arizona - Pittsburgh 2

I skadade Nick Schmaltz frånvaro var det Clayton Keller som visade vägen när Arizona tog en stark seger mot Nashville (3-2). Keller avlossade inte mindre än tolv skott, varav nio träffade mål och två landade i nätet. Initialt bedömdes Schmaltz vara dag-till-dag, men inte heller här väntas han göra comeback. Det betyder inte att Pittsburgh kan räkna hem några gratispoäng i Mullet Arena. Pingvinerna har tre torsk på de fyra senaste och den mot Vegas under natten mot söndag var extra sur. Graves och Guentzel sköt gästerna till en 2-0-ledning inför slutperioden, men när motståndarna tryckte gasen i botten hade Crosby och company inget att sätta emot. Gästerna jagar slutspel och är i grunden ett starkare lag. Fokus här idag och vinst är ett måste. Vi chansar och spikar här.

4. Vancouver - Chicago 1

Powerplay-mål i slutperioden från både Miller och Pettersson såg till att Vancouver tillryggalade Toronto häromsistens. Så länge förstalinan glänser och Demko storspelar i kassen kommer Canucks att förbli extremt svårstoppade och ett blekt Chicago bör inte vara några problem. Bedards har synts till på is efter den brutna käken och fansen har hoppats på en snabbare återvändo än de 6-8 veckor som först kommunicerades. Förhoppningarna slogs ned av coach Richardson som meddelade att återhämtningen går enligt plan och att 18-åringen inte finns med på gästernas fyra matcher långa utflykt. Donato och Foligno ser däremot ut att vara åter. Dagens bank trots hög procent!

5. Los Angeles - San Jose 1

I en rejält tillknäppt historia lyckades Los Angeles stå emot slutforceringen och lösa en tung 2-1-vinst mot Rangers. Det var mycket välbehövliga poäng med tanke på den senaste tidens bedrövliga form. Adrian Kempe har exempelvis inte gjort mål på mer än två veckor, en torka som onekligen slagit hårt mot Kings. För San Joses del blev Logan Couture säsongsdebut mot Ducks efter långtidsskadan en succé. Couture personligen noterades för en framspelning och tekade bra, men gjorde annars inget större väsen av sig. Istället var det Zetterland, Hertl och keepern Blackwood som visade vägen i 5-3-segern. Hemmasegern ligger givetvis nära till hands, men att spika både LA och Vancouver garanterar begränsad utdelning. Jag målar tvärs över i hopp om en rejäl knall.

6. Nashville - Florida 1

Alexander Barkov har varit fenomenal för sitt Florida hela den här säsongen. Intelligensen gör sig till känna i form av delikata framspelningar och ryssfinnen gör dessutom anspråk på att vara ligans bästa defensiva forward. Hans skadefrånvaro har inneburit att Panthers formkurva dippat drastiskt. Risken för samma försvarskollaps som mot Minnesota (4-6) är föga trolig med tanke på att Nashville inte har särskilt mycket att komma med. Forsberg, Josi och O’Reilly axlar en blytung roll och kanske lyckas de bära hemmalaget till seger. Kan Nashville skrälla här må tro?

7. Filip Forsberg - Sam Reinhart X

Från matchen ovan hämtas en mustig målduell där Nashville-stjärnan Filip Forsbergs ställs mot oerhört kompetent motstånd. Forsberg är med kombinationen av kreativitet, hårt arbete och ett rungande skott ett offensivt nav. Leksandsprodukten kommer till en hel del avslut och får givetvis stort förtroende i powerplay, men målmässigt har han en bra bit upp till Sam Reinhart. Bara Matthews har gjort fler mål än Floridas skarpskytt. 33 påsar är en tangerad toppnotering i grundserie-sammanhang och måltakten är vida överlägsen någonting han tidigare har presterat. Även utan skadade parhästen Barkov håller jag Reinhart som en snäppet troligare målskytt än dennes motpart. X2 ramar in detta.

8. Iowa Wild - Texas Stars 1

Jesper Wallstedt har varit ett av få glädjeämnen i Iowa Wild och när Fleury går småskadad har han kallats upp till Minnesota för att täcka upp. Det hämmar givetvis farmarklubben, även om Zane McIntyre är en habil ersättare med AHL-mått mätt. Nic Petan och Samuel Walker behöver visa framfötterna om detta ska gå vägen. Lyckligtvis för värdarnas del har Texas Stars glömt hur man vinner hockeymatcher. Bourque och Stankoven ligger etta och tvåa i poängligan, men där bakom är det betydligt tunnare. Med suveränt spelvärde till vänster är ettan ett intressant spikförslag, men samtidigt är Texas ett klart bättre lag i grunden. Helgardering i hopp om skräll!

Superspiken! - Vancouver

Utan bland annat Bedard, Johnson och Athanasiou är det oerhört svårt att se hur Chicago ska kunna rubba Vancouver. “EP40” med vänner går fram som en ångvält och här blir Blackhawks tillplattade.

Skrällbudet! - Winnipeg

Winnipegs framgångar grundar sig i en otrolig defensiv som påminner om det vi långa stunder såg från Boston i fjol. Hellebuyck stöttas av Pionk och Morrissey när Jets håller Bruins stången. X2 prioriteras!

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.