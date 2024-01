ANNONS

“Ikväll går jag ut, imorgon är vi lediga”. Det var Anton Blomqvist festlöfte efter derbyvinsten.

Nu samlar AIK-tränaren tankarna efter 3–0-segern och berättar om beslutet kring firandet.

– Jag tycker verkligen att dom hade förtjänat det, säger “Blomman” till hockeysverige.se.

Det blev en klang och jubelföreställningar för alla AIK:are igår när Djurgården besegrades på Hovet med 3-0. Efter matchen valde tränaren, Anton Blomqvist, att ge spelarna ledigt under måndagen. Själv skulle han dessutom ta en sväng hem och kika vad det fanns i kylen, men så blev det inte riktigt.



– I min kyl fanns det inte så mycket, men ute på stan fanns det saker som man kunde festa till det lite med, säger Anton Blomqvist till hockeysverige.se.



Hur märktes anspänningen hos killarna inför derbyt jämfört med en vanlig match?

– Jag upplevde att vi var väldigt fokuserade på uppgiften. Vi hade pratat om att vi på något vis skulle möta en hel förening.

– Om vi skulle spekulera lite på förhand så visste vi att domarna skulle få en tuff uppgift. En tuff uppgift jag tycker att dom hanterade bra. Vi gick in med inställningen att vi inte skulle få någonting gratis från domarhåll, publik eller motstånd. Jag gillade verkligen vårt fokus och sätt att ta oss an den matchen.

AIK-spelarna jublar efter 3–0-segern mot Djurgården. Foto: Bildbyrån.

Festkvällen: “Jag tycker verkligen att dom hade förtjänat det”

– Nycklarna tycker jag är att vår defensiv är jätte, jättebra över lag. Sedan fick vi en anstormning emot oss i andra perioden, men det tyckerjag inte berodde jättemycket på defensiven.– Det var mer att vi blev mer utspridda i vår forecheck och gjorde några dåliga byten. Vi fick inte det här ”synket” när man går tillsammans. Därav skapade Djurgården några chanser på oss, men återigen var vårt försvarsspel solitt.– Sedan adderar vi ett bra ”PK” till det och att vi var synkade i den spelformen. Till det hade vi en fantastiskt duktig målvakt. (Tobias) Normann gör en jättebra match rakt igenom och det var roligt att se honom.

Efter matchen lät en mycket nöjd coach meddela att killarna kunde koppla av under söndagskvällen för att sedan ta en ledig måndag.



– Det blev lite på uppstuds. Vi lever i en värld det handlar om att hela tiden gå vidare. Man vill aldrig bli för hög, man vill aldrig bli för låg och allt vad vi pratar om varje dag.

– Jag tycker att det en sådan kväll som igår är viktig att som människa, inte bara hockeyspelare, stanna upp, njuta och suga in all eufori, känslor och att bara få vara tillsammans.

– Det var ett bra läge att ge killarna ledigt och jag tycker verkligen att dom hade förtjänat det.



På bilderna i klippet från AIK:s omklädningsrum efter matchen tycktes det var uppskattat hos spelarna.



– Ja, så var det. Det är en bra grupp som gillar att vara tillsammans, så det var ett perfekt tillfälle att göra något tillsammans utanför hockeyn också.



Vad betyder en derbyseger mot Djurgården för dig som coach?

– Den känslan är speciell. Vi spelar givetvis om tre poäng och i slutändan är det vad som är viktigast.

– Jag vet också hur mycket AIK betyder för väldigt många. När vi då kan gå ut och bjuda på den hockey vi gör, leverera det resultatet vi gjorde och då veta att alla som har anknytning till AIK blir stolta gjorde att jag själv blev stolt och glad.



Nu väntar Kalmar på onsdag, hur jobbar du för att det inte ska bli någon baksmälla i den matchen?

– Lite det jag tryckte på innan, just det här att kunna njuta av stunden. Det är också vad som är tjusningen i det, att kunna stänga den matchen imorgon då vi kommer hallen. Titta på sakerna vi gjorde bra, men också det vi inte gjorde tillräckligt bra.

– Det finns alltid segment i matcherna, oavsett vinst eller förlust, finns det saker man gör bra, men också saker vi behöver rätta till.

– När vi stänger den matchen, att verkligen stänga den mentalt också och gå vidare. Vi har en häftig match på onsdag mot Kalmar. Gratis inträde och vi ska även hylla Christian Sandberg. Jag förväntar mig att alla njöt igår och idag. Imorgon är det en ny dag och då ska vi se till att ha fullt fokus på den, avslutar Anton Blomqvist.

Anton Blomqvist ska ut och fira efter derbysegern: "Tomorrow we're having a day off" 🍻 pic.twitter.com/Z8JzQqJqlC — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) January 21, 2024

