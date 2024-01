Efter att inte ha spelat en NHL-match på över ett och ett halvt år kan det snart närma sig för Oliver Kylington.

Han kallas nämligen upp av Calgary Flames efter att ha gjort ett par matcher i farmarligan.

Oliver Kylington har inte spelat en NHL-match på över 600 dagar då han missade hela fjolårets säsong med Calgary Flames av personliga skäl.

Nu närmar det sig dock igen för svensken.

Den senaste tiden har Kylington tillhört farmarlaget Calgary Wranglers i AHL där han har spelat två matcher för att få igång konditionen igen. Men nu är han tillbaka i Flames igen.

Klubben meddelar nämligen att 26-åringen kallas upp till NHL igen och finns tillgänglig för spel med Flames igen framöver.

#Flames Roster Update: Martin Pospisil has been placed on Injured Reserve. Dennis Gilbert has been activated from Injured Reserve and Oliver Kylington has been returned to Calgary following a conditioning loan with the @AHLWranglers.