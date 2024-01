En ny rykande färsk SHL-omgång går av stapeln på lördag. Läget är minst sagt pressat i både Malmö och Örebro och mycket talar för att de sistnämnda får det svårt i Växjö. I övrigt ska MoDo ses med skapliga chanser i hemmaborgen medan Skellefteå förväntas att ta full pott på hemmaplan.

Spelstopp: 15:14

MoDo - Linköping: MoDo ML @ 1,95

När inte Högberg har dagen är knappast Linköping något toppgäng. LHC har släppt till väldigt mycket chanser hela säsongen och frågan är om inte verkligheten börjat springa ikapp Östmans gäng? 1-7-torsken uppe i Skellefteå följdes i torsdags upp med 2-5 hemma mot Leksand – redan efter tio minuter spel hade leksingarna skaffat sig en 3-0-ledning. Greco åkte på ett matchstraff i slutperioden och knätacklingen på Elvenes resulterade sedermera i en avstängning.

I Ö-vik kan det definitivt uppstå nya problem för “Cluben”. MoDo har varit svårspelat i Hägglunds Arena där Karlins mannar vunnit majoriteten av matcherna. Trots att MoDo ställdes mot tuffast tänkbara motstånd i torsdags (Växjö borta) lyckades ändå modoiterna göra en jämn match av det hela (2-4). Vigneault har saknats i de senaste matcherna men kanadensaren kan vara tillbaka på lördag.

I mitt tycke är det fel favorit i Hägglunds Arena. MoDo moneyline (inklusive sudden/straffar) känns kanon runt dubbel deg.

Spel: MoDo ML @ 1,95

Tävling: SHL

Plats: Hägglunds Arena

Tid: 15:15

TV: TV4 Sport Live 3, Telia Play

Skellefteå - Frölunda: 1 @ 1,95

Skellefteå har fått vind i seglen de senaste veckorna och Färjestad i torsdags var nästa offer i raden. Man vann tillslut med enkla 0-3 i Karlstad och SAIK börjar återigen se ut som gamla forna Skellefteå i sina bästa dagar. Man är för tillfället seriens bästa lag och på hemmaplan har man bra chans mot samtliga lag.

Frölunda åkte på en plump i protokollet på bortaplan mot Timrå i torsdags och går för revansch här. Det är dock en uppgift av det svåraste laget och det hjälper inte att laget är klart sämre på bortaplan än hemma i Scandinavium. Man är bra i grund och botten, men känslan är att SAIKs bredd tillslut tar ut sin rätt och Frölunda inte orkar i sextio minuter.

Jag tvekar inte när vi får seriens formstarkaste lag till nästan dubbla degen på hemmaplan. Gästerna har fortfarande en hel del att bevis. Bra etta!

Spel: 1 @ 1,95

Tävling: SHL

Plats: Skellefteå Kraft Arena

Tid: 15:15

TV: TV4 play, Telia Play

Växjö - Örebro: 1 @ 1,70

Trots avsaknaden av Kossila går Växjö från klarhet till klarhet. Defensiven har bara blivit bättre och bättre under säsongen och både Åhman och Larmi håller en väldigt hög lägstanivå. Marcus Sylvegård har dessutom öst in poäng sedan hans finska kedjekamrat gick sönder. Tre raka segrar, mot MoDo (4-2), Leksand (8-1) och Färjestad (5-1), är onekligen starka papper.

Helt omvänt läge är det i Örebro som kommer allt närmare kvalstrecket. Hedberg fick inte ut tillräckligt av sitt manskap och som alla känner till är Niklas Eriksson tillbaka i båset. Någon vidare effekt av tränarbytet fick man dock inte i hemmamötet mot Oskarshamn (0-2) som slutade i ett totalt magplask. Ettan bör vara ett bra spel.

Underliggande statistik pekar på att Örebro är ett lag för botten. Möjligen kan man få ett litet lyft under Eriksson, men att det ska vända mot serieettan är inte jättetroligt. Ettan spelas till 1,70.

Spel: 1 @ 1,71

Tävling: SHL

Plats: Vida Arena

Tid: 18:0

TV: TV4 play, Telia Play

