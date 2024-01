ANNONS

Trea i backarnas poängliga denna säsong - och förbi Börje Salming i mäktiga statistiken.

Det är ett faktum för Victor Hedman efter nattens stora uppvisning mot Minnesota.

– Det hade inte spelat någon roll om vi gjort sex i dag, säger Filip Gustavsson efter 3–7-förlusten mot Tampa.

Börje Salming hann med 150 mål under sin långa NHL-karriär, en milstolpe som Erik Karlsson tidigare tagit sig förbi. Nu har även Victor Hedman lyckats med detta.

I nattens 7–3-vinst mot Minnesota klev den svenske stjärnan förbi denna notering - och stormade upp i backarnas poängliga för denna säsong. Det blev nämligen hela fyra poäng som han klev av isen med.

– Det hade inte spelat någon roll om vi gjort sex i dag, vi hade fortfarande förlorat. Det är två poäng, det är vad det är, säger svenske målvakten Filip Gustavsson som stod på andra sidan.

Det var däremot Joel Eriksson Ek som öppnade målskyttet fem minuter in i den första perioden. Ledningen höll dock inte länge. Mindre än en minut senare kom Victor Hedmans historiska mål som tog honom förbi självaste Börje Salming. 33-åringen var inte heller klar där.

Stormar upp i backarnas poängliga

16 sekunder in i andra perioden kom första framspelningen och minuten in i tredje perioden kom även den andra. Därmed var det nattens fjärde poäng som trillade in på kontot när även tredje assisten kom vid 7–3-målet mot slutet av matchen.

I och med detta är backjätten från Örnsköldsvik trea i backarnas poängliga i NHL, bakom endast Quinn Hughes och Cale Makar. Samtidigt har Tampa Bay Lightning nu fyra raka segrar

– Det finns inga lätta matcher i den här ligan, så jag är glad över att vi kommit igång och börjat vinna några matcher i rad, sa Tampas coach Jon Cooper till NHL.com.