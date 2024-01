Jim Rutherford är invald i Hall of Fame och har i snart 30 år basat över en NHL-klubb. Nu står det klart att 74-åringen stannar som klubbpresident i Vancouver över de kommande tre åren.

Patrik Allvins chef är ingen mindre än Jim Rutherford. Den ikoniska general managern och presidenten är redan invald i NHL:s Hall of Fame. Men än är karriären inte över.

74 år gammal har han nämligen sajnat för tre nya år som klubbpresident för Vancouver Canucks.

Francesco Aquilini, Chairman and Governor NHL, Vancouver Canucks, announces today that President of Hockey Operations Jim Rutherford has signed a multi-year contract extension. pic.twitter.com/ERXWaORB3l