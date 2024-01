ANNONS

Kevin Reidler har skördat framgångar i USHL den här säsongen. Nu har JVM-målvakten gjort sitt collegeval inför nästa säsong. Via sin hemsida meddelar Dubuque att Reidler valt spel i University of Nebraska-Omaha.

Kevin Reidler blir nästa svenske att välja spel i collegeligan.

Efter att ha skördat framgångar i USHL med Dubuque Fighting Saints under säsongen, insatser som tog honom hela vägen in i den svenska JVM-truppen, meddelar nu USHL-klubben att den svenske burväktaren valt spel i University of Nebraska-Omaha.

– Jag är extremt glad att meddela att jag valt att fortsätta min karriär på UNO. Jag skulle vilja tacka alla i Dubuque Fighting Saints som gjort detta möjligt, säger Reidler till klubbens hemsida.

Den 19-årige målvakten upplever en framgångsrik säsong i den amerikanska juniorligan, där han så sent som i veckan utsågs till veckans målvakt i ligan. Det var tredje gången denna säsong han fick utmärkelsen.

Över 50 svenskar i collegeligan

Totalt står Kevin Reidler noterad för en räddningsprocent på 90,5 procent samt ett snitt på 3,03 insläppta mål per match på de 21 matcher han spelat i USHL denna säsong. Av dessa 21 matcher har Reidler vunnit 14.

– Kevin har anpassat sitt spel till den nordamerikanska hockeyn sömlöst och har varit en enorm anledning till vår framgång denna säsong. Vi är glada för hans skull och det råder inga tvivel om att han kommer att lyckas i collegehockeyn nästa säsong, säger tränaren Kirk MacDonald.

Den här säsongen har 54 svenska spelare fått speltid i collegeligan, varav elva målvakter. Tidigare har svenska målvakter som Filip Larsson (nu i Leksand), Erik Portillo (kontrakterad av Los Angeles Kings) och Magnus Chrona (San Jose Sharks) spelat i den amerikanska collegeligan.

