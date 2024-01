ANNONS

Alexander Holtz ordnade kvitteringen till 2–2 i den tredje perioden.

Sedan bänkades den unge svensken av tränaren Lindy Ruff i nattens 2–3-förlust mot Montréal Canadiens.

Två snabba powerplay-mål i inledningen av den tredje perioden tog New Jersey Devils från ett 0–2-underläge till 2–2 på resultattavlan i nattens möte med Montréal Canadiens.

Svenske Alexander Holtz ordnade kvitteringen 51 sekunder efter Luke Hughes 1–2-reducering, vilket var Holtz elfte mål för säsongen. Efter fullträffen var dock det roliga slut för svensken.

Bänkades: “När man gör ett sådant misstag…”

Ett misstag i den andra perioden gjorde att tränaren Lindy Ruff begränsade svensken till endast två byten efter målet.

– Han förstår att vi försöker eliminera att kasta in puckar i mitten av banan och vårda pucken. När man gör ett sådant misstag blir det svårt att komma ut på isen igen eftersom han precis gav dem ett jätteläge via en puck in i mitten när pucken inte behövde spelas via mitten, säger Ruff på presskonferensen efter matchen.

Ligger femma i interna skytteligan

Devils förlorade till slut matchen med 2–3 sedan skarpskytten Cole Caufield avgjort matchen genom att raka in det matchavgörande målet från nära håll med drygt fyra och en halv minut kvar att spela.

Holtz mål var hans elfte för säsongen, vilket gör att han nu ligger på en delad femteplats i den interna skytteligan tillsammans med lagkaptenen Nico Hischier. Totalt har svensken producerat 21 poäng på 42 matcher för Devils denna säsong.

New Jersey Devils – Montréal Canadiens 2–3 (0–1, 0–1, 2–1)

New Jersey: Luke Hughes (8), Alexander Holtz (11).

Montréal: Juraj Slafkovsky (6), Joshua Roy (1), Cole Caufield (14).

