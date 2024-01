Rekatochklart.com:s Henrik Hedenskog är tillbsks med ett Powerplay-tips när det vankas hockeyallsvensk onsdag. Detta med flera spännande toppdrabbningar – inte minst 08-derbyt mellan AIK och SSK.

En riktigt häftig onsdag ligger framför oss. Sex matcher från Hockeyallsvenskan öppnar Powerplay-kupongen som därefter mynnar ut i två Allettan-matcher från Halmstad och Norrahammar. Ett par riktigt sköna skrälldrag samt en och annan mustig spik bygger dagens kupong där vi öppnar med att singla SSK i mötet med AIK. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. AIK - Södertälje 2

AIK bjöd upp till dans borta mot Brynäs, men föll med flaggan i topp med 5-3. Förlusten kryddades dock av en trött skada på viktiga Maione som missar kvällens match, och troligen några fler sedan innan. Södertälje spelar från sida med ett enormt självförtroende och skördar segrar på löpande band. Bogrens mannar är en utmanare i racet allra högst upp i topp och när Videll-Eriksson har en bra dag på jobbet så råder målgaranti framåt. SSK ser ut att bli ett värdemässigt behagligt tecken och då behöver vi inte strössla garderingar i huvudstaden. Tvåa.

2. BIK Karlskoga - Djurgården 1

Det ser ut som att det mesta har släppt för Karlskoga, äntligen. En bedrövlig start på säsongen har inte grusat BIK:s chanser att nå topp sex även om avståndet troligen är lite väl långt. Formen för stunden är fin och segrarna har ramlat in på löpande band. Djurgården gör inte heller många besvikna för stunden. DIF:s tränarbyte med Garpen ut och Holmqvist in har sannerligen givit effekt och Järnkaminerna utmanar på allvar uppåt. Helt säkra på tre poäng denna afton ska ändå inte stockholmarna vara. Det här känns som en fajt som kan sluta lite hursomhelst. Alla tecken är att föredra.

3. Kalmar - Björklöven 1

Björklöven skrinnade ut som favoriter borta mot Nybro tidigare i veckan, men Umeå-klubben hade svårt att komma åt ett ettrigt gäng smålänningar som tog tillvara på sina chanser och tryckte dit fyra påsar i 4-2-segern hemma i Liljas Arena. Gästerna är kvar i Småland för att återigen kliva upp i ringen och denna gång mot Kalmar. Hemmalaget har på det hela taget gjort det bra och det som framförallt varit till KHC:s fördel är att segrarna som trillat in på slutet kommit mot helt rätt lag. Nu får också nykomlingarna chansen att utmana Löven inför sin hemmapublik och jag tror att Tuuralas mannar kan stå upp och till och med vinna detta. Högt spelvärde på ettan och vi försöker spika oss ur denna match.

4. Mora - Almtuna X

Mora är inne i en klart sämre period och fick slita stenhårt för brödfödan då Västervik stod på motsatt sida senast. 3-1-skalpen var i mångt och mycket en produkt av Johan Perssons återkomst (två mål) samt ett gäng ruskigt fina norrmän i form av Brandsegg-Nygård och Vesterheim. Almtuna blir en riktigt tuff utmaning dock. Uppsala-klubben är i gott slag och spelar strukturerat med en hög skicklighet i defensiv zon och har ett par viktiga gubbar längre fram som kan ta tillvara på de chanser som kommer. Jag väljer tidigt att panga på med alla tecken vid Siljans norra strand.

5. Brynäs - Västerås 1

Möjligen blir det riktigt trött spelvärde på ettan i Gävle denna kväll, men det kan faktiskt inte hjälpas. Brynäs är i kalasfin form och har dessutom mer eller mindre en helt komplett trupp att tillgå. Tigrarna från Gästrikland leder serien precis som man förväntade sig och även om vi fått se två tajta matcher mot Västerås tidigare i år tror jag inte det blir lika jämnt nu. Gästerna har haft en del sjukdomar inom truppen nyligen och Hutchison samt Jakobsson är fortsatt på skadelistan. Här orkar inte VIK utmana och jag väljer att spika ettan än en gång.

6. Västervik - Tingsryd 2

Varken Västervik eller Tingsryd mår speciellt bra för stunden. Segrarna lyser med sin frånvaro och bara Östersund finns att skåda bakom de småländska lagen i tabellen. Tingsryd har i mina ögon en något bättre trupp och de grönvita har också över tid visat sig vara strået vassare när klubbarna stångats mot varandra. Sex vinster på sju inbördes försök talar sitt tydliga språk. VIK kommer få trubbel att vinna även denna gång och när det mesta pekar mot att vi kan spela X2 till förmånlig procent kan vi gott och väl stänga den hockeyallsvenska butiken med en halvgardering.

7. Halmstad - Tranås 2

Halmstad gjorde en ruskigt bra match borta mot Mariestad och hade en 7-1-ledning innan halva matchen var spelad. Robin Dahse hade dittills gått i bräschen med ett mål och två målgivande passningar, men stjärnan fick därefter en skridsko mot ögat och synen på Hammers-liraren var enligt egen utsago bara centimetrar från att ryka. Han spelar inte idag givetvis och det är ett tufft avbräck. Tranås har på sin sida har ett tillräckligt bra lag för att kunna mäta sig med hallänningarna och när spelvärdet till höger också ser ut att bli finfint är X2 tidigt tecken vi ska krita ner. Helgardera om stålarna räcker.

8. Dalen - Kristianstad 2

Kristianstad gjorde en offensivt blek insats borta mot Visby/Roma samtidigt som öborna hittade tillbaka till ett vinnande spel och gjorde sin bästa match i Allettan. Skåningarna föll mot Särkijärvis mannar (1-2) och tappade där och då serieledningen till Vimmerby. KIK har ändå väldigt fina chanser och möjligheter att hoppa tillbaka upp på segertåget. Dalen har gjort det helt okej under öppningen av Allettan men föll mot Vimmerby senast och kommer återigen få svårt att stå emot ett i grunden vassare Skåne-lag. I modern tid har faktiskt inte Dalen löst en enda trepoängare inbördes och lär inte göra det nu heller, men formen är som sagt god och Kristianstad åkte på en plump mot bland annat Visby förra veckan. 1x2 för spelvärdet.

Superspiken! - Brynäs

Västerås kommer få extremt stora bekymmer att hänga med i svängarna då ett mer eller mindre komplett Brynäs triumferar i Monitor ERP Arena. Extremt trolig etta.

Skrällbudet! - Kalmar

Kalmar har en hög potential och i sina bästa stunder är man riktigt bra. Hemma är man också svårslagna och Björklöven har absolut inte övertygat senaste matcherna trots ett vasst spelarmaterial. Det är antingen eller här, men kommer inte Björklöven upp i nivå så är ettan inte långt bort här. Högt spelvärde på ettan och vi försöker spika oss ur denna match.

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.