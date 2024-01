ANNONS

Kalle Holm har imponerat i Nybro under sina två matcher på lån från Dalen.

Nu förlängas lånet och backen stannar säsongen ut.

– Kalle kommer att spela för Nybro Vikings resterande del av den här säsongen, säger sportchefen Rasmus Aro.

Förra veckan meddelade Nybro att de lånar in Kalle Holm från HC Dalen i Hockeyettan för två matcher. Holm visade då framfötterna med 1+1 på de båda matcherna och det leder nu till att han blir kvar i Nybro.

Klubben meddelar nämligen på sin hemsida att lånet förlängs och 21-åringen stannar i Nybro Vikings resten av säsongen där han blir en ersättare till Hugo Fransson som plockades tillbaka av HV71 tidigare i vintras.

– Vi har haft ögonen på Kalle under förra säsongen och har även följt honom under hösten. När det fanns tillfälle att låna in honom under de senaste två matcherna så kändes det som en bra lösning och vi fick se honom i vår verksamhet. Han gjorde det väldigt bra och då vi har behövt att få in ytterligare en back så väljer vi att ta in Kalle mer permanent, säger sportchefen Rasmus Aro.

Kalle Holm har gjort sju poäng på 20 matcher i Dalen tidigare den här säsongen, i fjol stod han för 23 poäng på 34 matcher från sin backposition.

Den unge backen har HV71 som moderklubb och spelade sex matcher i HockeyAllsvenskan med HV under säsongen 2021/22 där han noterades för 0+2. Nu tar han alltså kliv för att bli en allsvensk back på permanent basis.

