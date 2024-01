ANNONS

Björklöven lyckades vinna mot Kalmar med 6-5 efter förlängning – men tappade 5-3 till 5-5 i matchens sista minut.

Under matchen var TV4:s expert Fredrik Söderström kritisk mot “Löven” i formsvackan.

– De har satt sig själva i ett eländigt läge – de skulle kanske behöva plocka bort någon spelare, säger Söderström i tv-sändningen.

Björklöven har tappat formen efter en fin start på säsongen och inför kvällens bortamatch mot Kalmar så hade “Löven” förlorat sex av sina tio senaste matcher.

Laget, som varit ett topplag i HockeyAllsvenskan fyra år i rad, har därmed fallit i tabellen efter att tidigare ha toppat serien. Mot Kalmar låg Björklöven under med 2-0 och 3-2 men sedan Kalmarbacken Erik Norén dragit på sig ett matchstraff så fick Björklöven spela fem minuter i powerplay och Löven sköt då tre raka mål för att vända till 3-5.

Björklöven föll ihop: “Prekärt läge”

Men Björklöven föll sedan ihop igen. Kalmar gjorde 4-5 med en och en halv minut kvar och 5-5 kom sedan med blott 26 sekunder kvar att spela. Björklöven lyckades dock vinna i förlängningen för att få med sig två poäng ändå.

I den andra periodpausen var då TV4-experten Fredrik Söderström kritisk mot Björklöven och hur de har agerat den senaste tiden.

– Jag läser intervjuer med folk i och runt Björklöven som säger att man gör prestationer och har siffror som ser okej ut men det finns bara en siffra som gäller och det är position i tabellen och antal poäng man plockar. Jag upplever att Björklöven spelar en stundtals charmig hockey men är inte tillräckligt cyniska och vinner inte tillräckligt med matcher, säger Söderström i studion och fortsätter:

– Man har envist förhållit sig till ett sätt att spela och leda laget. Men nu har man hamnat i ett läge, jag tillhör de som backar upp och försvarar tränare och jag anser inte att man ska kasta någon överbord det första man gör, men det är ett prekärt läge och jag kan inte längre säga att det ljusnar runt hörnet.

“Supportrarna är upprörda – med all rätt”

Björklöven har nämnts som en av de främsta kandidaterna att gå upp till SHL men nu ligger de fyra i tabellen, fyra poäng bakom trean Djurgården och hela tio poäng bakom serieledande Brynäs. Formsvackan har gjort att de bara är fyra poäng före Nybro som ligger utanför topp sex.

– De har satt sig själva i ett eländigt läge. Man spelar en intensiv hockey men man är för ineffektiva. Det har blivit en ond spiral och det landar i att man som klubb inte orkar stå emot trycket. Supportrarna är upprörda med all rätt och det finns säkert kraftfulla sponsorer som tycker att det borde ske en förändring och då tar man tyvärr dåliga beslut, säger expert Söderström.

Fredrik Söderström menar också att Björklöven kan behöva agera genom att ändra i spelartruppen.

– Jag gissar och förutsätter att Per Kenttä ser över marknaden men vi vet att den är tunn. Jag tycker inte att Björklöven behöver fylla på med fler sköna hockeyspelare, de skulle snarare kanske behöva plocka bort någon spelare. Jag tycker att Björklöven sitter med lite för många fina hockeyspelare på bänken som skulle behöva göra något annat. Man kanske får lyfta ut någon och i stället plocka in karaktär. Det är lättare att hitta någon som är beredd att jobba hårt i en tredjekedja än någon som ska komma in och konkurrera med Powell, Schilkey och Pooley. Det är trångt bland de gossarna.

Björklöven har tagit 58 poäng på 35 matcher den här säsongen och har ett poängsnitt som skulle ge 86 poäng efter 52 omgångar vilket vore klubbens sämsta notering sedan 2018/19. De senaste säsongerna har de tagit 121, 93, 98 och 106 poäng men nu trendar Björklöven alltså inte mot samma höjder.

