Samuel Fagemo har dominerat i AHL den här säsongen.

Nu får han en ny NHL-chans då forwarden kallas upp av Los Angeles Kings.

Den här säsongen har Samuel Fagemo gjort stor succé i AHL med Ontario Reign då han har dominerat ända sedan han blev upplockad på waivers av Los Angeles Kings efter att ha inlett säsongen i Nashville Predators.

På 24 matcher i farmarligan har Fagemo skjutit 20 mål och 33 poäng vilket gör att han ligger tvåa i AHL:s skytteliga och sexa i poängligan. Han har även ett av de bästa poängsnitten av alla spelare i ligan.

Nu får 23-åringen en ny chans i världens bästa hockeyliga. LA Kings meddelar nämligen att Fagemo kallas upp till NHL inför nattens bortamatch mot Dallas Stars.

The @LAKings have recalled forward Samuel Fagemo from the @ontarioreign, the Kings’ primary affiliate in the American Hockey League (AHL).https://t.co/leMducy8eC