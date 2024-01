Skellefteå AIK har hugg på en semifinalplats i Champions Hockey League när tjeckiska Vitkovice besöker Västerbotten. Rekatochklart.com:s Henrik Hedenskog är säker på sin etta när guidar oss genom dagens Powerplay-tips.

Returen i CHL-semifinalmötet mellan Skellefteå och Vitkovice drar givetvis åt sig flest blickar denna tisdag. PP-bongen i övrigt innebär Metal Ligaen-matcher samt dubbla NHL-fajter innan vi är i hamn. Ett par toppklassiga drag samt en och annan bombspik innebär fin chans till både åtta rätt och god utdelning. Nu kör vi!

Spelstopp: 18:59

1. Skellefteå - Vitkovice 1

Skellefteå har varit otroligt bra under den senaste tiden och maskinen från norr tuggar på, både i SHL men även i CHL. Hemmalaget är extremt nära att få spela final i Champions Hockey League efter den fina första fajten nere i Ostrava då SAIK vann med 4-2. Vitkovice är därmed pressat att vinna med minst två puckar för att ta duellen till förlängning och tre för att segra över ordinarie tid. Ett minst sagt svårt uppdrag. Jag tycker det var klasskillnad nere i Tjeckien när väl SAIK trampade på och hemma ska man vara svårslagna. Gästerna kommer dessutom plocka målvakten vid ett eventuellt oavgjort resultat. Banketta!

2. Djurgården - Brynäs 2

Djurgårdens damer har gjort många bra saker i år och befinner sig på samma poäng (46) som ett av årets favoritlag i Brynäs. Värdarna är stabila och kommer från två raka segrar (HV71 och AIK). Gävle-klubben å sin sida har underpresterat något och insatsen borta mot MoDo nyligen var sisådär. Spelet på främmande is är överlag ändå bra – 10 av 14 bortamatcher har slutat med poäng för gästrike-klubben. Fem av BIF:s sex senaste besök i huvudstaden för match mot Järnkaminerna har mynnat ut i segrar. Tvåan ligger närmst till hand, men vi plockar med ettan också.

3. Frederikshavn - Esbjerg 2

Frederikshavn har ett ganska spännande hockeylag att ställa ut på isen men som kollektiv över säsongen i stort så har inte spelet varit tillräckligt bra. Winder, Frederiksen, Robin Johansson och övriga i Hawks-tröjan lyckades på något sätt tappa 2-0 till 2-3 senast och det är inte första gången som värdarna släpper ifrån sig ett målmässigt överläge. Esbjerg har ett helt okej lag och är också rättmätiga favoriter här, trots bortaplan. I mina ögon är detta en fajt där X2 tidigt är en första tanke, men finns tillräckligt med stålar så kan vi gott och väl plocka med en något underspelad etta.

4. Herlev - Sönderjyske 2

Erik Hanses out och Adam Ohre in. Det verkar vara stort svenskt förtroende inom klubben när det kommer till sista utposten och Ohres första matcher har varit bra. Framförallt insatsen borta mot Aalborg var toppklass rakt igenom. Sönderjyske blir ändå en för tuff uppgift tror jag. Gästerna från Vojens har en riktigt tung offensiv och ett spel som överlag genererat massor med segrar under vintern. Besökarna har vunnit tre av sina fyra senaste bortamatcher och har ett finfint läge att fortsätta ta poäng i toppen av ligan. Välmående tvåa.

5. Herning - Rungsted 1

Duon Thörnberg-From har tillsammans svarat för mäktiga 97 poäng denna säsong och de skickliga frontmännen är en av anledningarna till att Rävarna, som hemmalaget kallas, finns med i den absoluta toppen av Metal Ligaens-tabell. Det är dock en viss formsvacka vi kan skönja hos hemmalaget för stunden. Tre nederlag på fyra försök i seriespelet har i helgen följts upp av en resa till Storbritannien där Herning lirade tre matcher under extremt kort tid. Ett slitet hemmalag således. Rungsted är spelare för spelare svagare och jag tror inte man räcker till här.

6. Rödovre - Odense X

Rödovre är sist i serien, men kan ändå glädja sig åt att spelet hemmavid funkar där 24 av totalt 32 poäng har ramlat in i Holger Danske Arena. När nu Odense står på motsatt sida så är det ett hemmalag som också är ute efter gruvlig revansch. Lagen stångades nämligen så sent som för ungefär två veckor sedan. Då vann Odense med brutala 7-1 efter att bland annat Jocke Thelin spelade in tre poäng i en häftig fajt sett med Bulldog-klubbens ögon. Kan besökarna nå samma galna nivå nu är frågan. Jag tvivlar och blickar således tidigt mot en helgardering för att jobba in en skräll.

7. New York Rangers - Seattle 1

Seattle kom till Pittsburgh med galen form, men efter 60 minuter hockey i Pennsylvania så fick Kraken lämna med 0-3 i brakan då gubbar som Crosby, Karlsson och Malkin varit vassa i framkant för Pingvinerna. Bara en dag senare ska Seattle gästa Madison Square Garden och New York Rangers. Hemmalaget segrade mot Washington i helgen och även denna gång ska New York-klubben stå med bäst möjligheter att vinna. Hemmaspelet är välpolerat och enbart en streckning över 55 procent gör att både krysset och tvåan åker med.

8. Ottawa - Colorado 1

Även om Ottawa fått lite ny luft under vingarna, i och med 5-4-triumfen mot bottenkollegan San Jose, väger hemmalaget sannolikt för lätt när Colorado gästar. Avalanche har ett helt annat grundfundament att stå på med skickligare backar och forwards. Något som inte minst kan skönjas då gästerna nästan plockat dubbelt så många poäng som kanadensarna. Det som möjligen skulle kunna ligga Denver-klubben i fatet är ett något mer hårt matchande. I slutändan tror jag ändå inte att värdarna räcker till, men har som sagt stor respekt för Ottawas offensiv och därav plockar vi med alla tecken i hopp om en skräll.

Superspiken! - Skellefteå

SAIK var bättre nere i Tjeckien och hemma ska man inte förlora detta. Gästerna måste spela en offensiv ishockey och chansa en del och det kommer man inte klara av. Skellefteå vinner denna match komfortabelt.

Skrällbudet! - Ottawa

NHL är lurigt där alla slår alla. Ottawa är inte alls dåliga och har framförallt två vassa förstakedjor. Hemmaplan är en fördel och givetvis kan man störa Colorado här. Fint värde på ettan, även om Colorado är rätta favoriter.

1. Skellefteå - Vitkovice 1

2. Djurgården - Brynäs 12

3. Frederikshavn - Esbjerg 1x2

4. Herlev - Sönderjyske 2

5. Herning - Rungsted 1

6. Rödovre - Odense 1x2

7. NY Rangers - Seattle 1x2

8. Ottawa - Colorado 1x2

