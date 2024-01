Steven Stamkos har varit ryktenas man i NHL då hans kontrakt löper ut efter säsongen.

Men nu lämnar Tampa Bays general manager Julien BriseBois ett tydligt besked om stjärnan.

– Under inga omständigheter kommer han att trejdas, säger BriseBois.

Innan årets säsong började uttryckte Steven Stamkos sin besvikelse över att han inte haft några kontraktssamtal alls med Tampa Bay Lightning inför att hans avtal löper ut efter säsongen.

Därefter har det blivit mycket spekulationer om stjärnans framtid i Tampa Bay där han även är lagkapten. Bland annat har det spekulerats kring ifall “Bolts” skulle vara villiga att trejda bort Stamkos för att inte riska att tappa honom gratis till sommaren.

Det skjuts dock ner av general managern Julien BriseBois.

– Steven Stamkos kommer inte att bli trejdad så det ryktet kan vi lägga ner nu. Det kommer inte att förändras från nu fram till deadline heller. Under inga omständigheter kommer han att trejdas, säger BriseBois till media under tisdagen.

