Detroit Red Wings vann borta mot Toronto Maple Leafs i nattens möte. Men vinsten kan ha kostat dem dyrt. Patrick Kane blev tvungen att lämna matchen tidigt med en befarad underkroppsskada.

Det var redan i den första perioden av nattens möte som den amerikanske superstjärnan tvingades avbryta matchen.

Detta efter bland annat två närkampssituationer med Torontos svensk Pontus Holmberg. I den ena av situationerna tycktes Kane få en smäll mot underkroppen.

Patrick Kane som nyligen kommit tillbaka efter en lång rehab-period till följd av en höftoperation i somras. En operation som åtgärdade en höftskada som hämmat honom de senaste säsongerna.

Däremot ska det som tvingade honom att avbryta nattens match inte vara en höftskada, enligt Elliotte Friedman.

