Boden besegrade Brödernas/Väsby med 2-1 i en intensiv och härlig hockeymatch som doftade slutspel trots att det bara är januari. Båda gängen är riktigt bra, men har också sina saker att jobba på.



Det var riktigt mycket Boden-doft över den här helgen. Först svarade Jacob Karlsson för en sanslös highlight-räddning när Vallentuna 2-0-besegrades under lördagen och sen klev hans kollega Hugo Haas in och gjorde en sylvass insats när även Brödernas/Väsby lades på rygg (2-1) under söndagen. Hade det inte varit för tjeckens storspel hade hemmalaget förmodligen inte stått emot den tunga anstormningen från gästerna i sista perioden.



Att Boden har två så pass vassa målvakter och spelar ett stabilt försvarsspel överskuggar att laget har det lite kämpigt att producera framåt (det har bara blivit totalt 12