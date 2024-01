ANNONS

Pappa Christian och storebror William har ett förflutet i klubben.

Nu börjar nästa Eklund presentera sig i Djurgården.

Under lördagen gör 17-årige Victor Eklund sin första A-lagsmatch på Hovet.

– Det låter helt ofattbart, säger Eklund till hockeysverige.se.

JOHANNESHOV/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När frånvarolistan växte hos Djurgården fick en av Sveriges riktigt stora talanger, Victor Eklund, chansen att debutera i A-laget. Det i bortamatchen mot Mora. Givetvis en väldigt speciell känsla för en 17-åring som länge haft drömmar om att få den här chansen.

Och det var också speciella känslor när han fick frågan om att åka med till Mora för match.

– Det var sjukt kul att få den här chansen och jag kände som en häftighetsklump i magen. ”Jäklar, nu är det allvar”, berättar Victor Eklund för hockeysverige.se när vi träffar honom på Hovet för en intervju.

Victor Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Jag vill såklart gå samma väg”

Just att få chansen att spela i Djurgårdens A-lag är såklart något alldeles speciellt för honom.

– Klubben har betytt otroligt mycket för mig. Pappa (Christian “Fimpen” Eklund) och William har spelat här och nu var det min tur. Jag vill såklart gå samma väg och kanske göra den lite bättre till och med.

Känner du en press för att du är en Eklund och har föregångare i familjen som att avtryck i föreningen och för fansen?

– Nej, nej… Jag känner ingen press alls utan jag kör min grej.

Har du stått i klacken tidigare?

– Ja, det har jag, men det var två år sedan. William spelade så jag stod där och skrek lite, säger Victor Eklund samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

Victor Eklund inledde hockeyresan i Haninge söder om Stockholm innan han, precis som pappa och William, tog steget över till Djurgården.

– Det var i U16 jag gick till Djurgården. Vi hade sommarfysen på Stadion. Sedan började vi köra på Myren (Mälarhöjdens IP).

– Vi hade mycket hårdare fys och allt sådant i Djurgården. Allt var mer allvarligt. Jag kom hit samtidigt som min kompis och granne, Melvin (Wersäll). Vi hade varandra hela tiden, vilket var skönt.

Följer storebrors NHL-resa: “Har kontakt varje dag”

Hinner du se några av Williams matcher i NHL?

– Ja, det hinner jag. Framför allt kollar jag höjdpunkter på Youtube dagen efter. Det är en ganska stor tidsskillnad så det blir rätt jobbigt att ta mig upp på nätterna då jag har mitt eget. Han gör det bra där borta och är en sjukt bra hockeyspelare.

Hur mycket dialog har ni båda med varandra under säsongen?

– Vi har kontakt med varandra varje dag och pratar med telefon ungefär varannan dag. Sedan sitter vi och spelar med varandra lite då och då och skrattar en hel del.

– Det är ändå inte samma som att ses. På somrarna är vi med varandra hela tiden, berättar Victor Eklund som under just somrarna tränar en del tillsammans med sin storebror.

– Ja, det gör jag. Först är det träning här med Djurgården. Efter det kör jag med honom. Vi har dessutom en skottramp hemma hos både mamma och pappa, så där står vi och nöter.

Christian och William Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har du varit över och sett William spela med sitt San José?

– Ja, vi var över vid jul. Det var väldigt kul. Jag hann se när dom mötte Arizona och Edmonton, så jag fick se (Connor) McDavid, vilket var sjukt coolt. William gör det sjukt bra där borta.

Du sa tidigare att du helst vill göra det bättre än pappa och William, är målet inställt på NHL-spel för din del?

– Såklart, det är mitt mål, men mitt största mål är att kanske få spela med William någon gång i karriären. Först och främst skulle jag helst bara vilja ta mig till NHL. Det kan jag bara genom att göra det bra här i Djurgården.

– Det är fyra år mellan oss så vi har aldrig spelat tillsammans förutom på somrarna då vi kört lite skojmatcher.

Och dom matcherna vinner du?

– Ja, alltid, skrattar Victor Eklund.

Gör hemmadebut på Hovet

Hur var det att debutera för A-laget i Smidjegrav?

– Sjukt kul faktiskt och väldigt mäktigt. Jag hade mina andra kompisar där, juniorgrabbarna. Det kändes lite tryggare att ha dom med, men det var verkligen sjukt coolt och jag har aldrig tidigare känt en sådan känsla.

Hur gick tankarna under dom fyra timmarna upp med bussen till Ovansiljan?

– Det var lite pirrigt, men jag skulle bara ut och köra och jag tycker att jag gjorde det bra, säger Victor Eklund som spelade knappt nio minuter i matchen.

– Jag hade några lägen i första perioden där jag hade kunnat hänga pucken. Bortsett från det gjorde jag det jag skulle göra. Jobbade hårt, slet och körde på.

Hur ser du på lagets prestation mot Mora?

– Sjukt bra med tanke på att vi hade sex juniorer med och hade matchen en och en halv minut ifrån slutet. Vi hade lite otur där.

Sex juniorer och ta poäng borta mot Mora måste ändå visa på att ni ha en bra bredd i Djurgården?

– Ja, det har vi och jag skulle säga att vi är rätt bra i J20. Vi har två matcher med J20 i helgen, mot Frölunda och HV71. Jag är inte med mot Frölunda, men på söndag är jag det.

I eftermiddag väntar i stället match på Hovet där Victor Eklund kommer få göra sin hemmadebut.

– I morgon (läs: idag) ska jag köra match med A-laget mot Almtuna. Det ska sjukt kul att få uppleva hemmaborgen på riktigt.

Och åka in framför klacken där du själv stått många gånger.

– Det låter helt ofattbart. Jag är väldigt taggad och det ska bara bli kul, avslutar Victor Eklund med ett stort leende.