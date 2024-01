ANNONS

Victor Brattström har haft en blytung säsong. Men i Färjestadsdebuten klev målvakten fram och blev en vinnare direkt med 19 räddning. Matchen slutade 4-1.

– Jätteskön start både för honom och för hela laget, säger Petter Rönnqvist i TV4:s sändning.

Färjestad har målvaktskris och har spelat sex olika målvakter under säsongen. I dag var det dags för Victor Brattström att göra debut.

Målvakten värvades nyligen in från HV71, där han hade en blytung höst. Siffrorna var allt annat än bra och 26-åringen hamnade snabbt i frysboxen. Det blev bara tre matcher i Jönköping, samt tre matcher i Björklöven under en utlåning.

Men i dag var det dags för debut i Färjestad, och då blev det en seger direkt.

– Det var den bästa starten han kunde få och hela laget i det här läget med ruljansen man har haft, säger Joel Lundqvist i TV4 Plays studio.

Per Åslund sköt 1-0 till Färjestad i den första perioden. Värmlänningarna höll ledningen in i den andra där kvitteringen kom. Jeremy Boyce Rotevall hittade en fri yta och kunde lägga in kvitteringen framför en bortspelade Victor Brattström.

Dubbla mål av Öhgren

1-1 höll sig dock inte speciellt länge utan när JVM-kaptenen Liam Öhgren knäppte iväg ett skott som hittade nät var det återigen ledningen för gästerna.

Samme Liam Öhgren höll sig sedan framme i den tredje perioden och sköt in 3-1 till Färjestad. Ett mål som i mångt och mycket stängde matchen.

För sedan kom också 4-1 i tom kasse när Mattias Göransson gjorde mål.

