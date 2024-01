SHL-lördag och många högintressanta att sätta tänderna i! Rekatochklart.se:s hockeyexpert Henrik Hedenskog delar ut råd kring Svenska Spels Powerplay-tips.

Det är återigen dags att få grotta ner oss i en full SHL-omgång. Fjorton lag ska in i elden och ett par riktigt mäktiga strider ska synas. Bland annat kittlar toppmötet från Växjö där Leksand gästar, samt ångestmötet i Örebro där Malmö kommer på besök. Sista inslaget på kupongen hämtas från Hovet där Djurgården och Almtuna ska stångas. Let’s go!

Spelstopp: 14:59

1. Frölunda - Rögle 2

Frölunda hade inga problem med att enkelt montera ner Örebro i Scandinavium. 5-0-segern var en produkt av ett bra VF, men även ett uselt ÖHK som inte alls kom upp i nivå. Nu är det Rögle som gästar JVM-arenan på västkusten och skåningarna har gått från kris till succélag den senaste tiden. Skåningar kan visa upp tre raka vinster och ett betydligt bättre spel över hela isen. Bandyklubben har stabiliserat allt från målvaktsspel till powerplay och samtliga enheter gnuggar på ett bra sätt just nu. Med detta i åtanke ligger högersidan väldigt nära till hands, men ett hemmalag med en 5-0-boost innanför tröjan går inte räkna bort. Jag helar!

2. Timrå - Färjestad 1

Timrå är sett till de tio senaste omgångarna ett av seriens allra formsvagaste lag. Sedan Ante Karlsson fick reda på att hans tid som tränare snart är över flyger inte de rödklädda örnarna alls. Nu är tanken att TIK ska försöka bryta en negativ trend med att vinna mot serieledarna Färjestad och faktum är att jag faktiskt tror att så kan bli fallet. FBK har gigantiska problem med sin målvaktssida i och med Lagacé och Lindboms frånvaro. Mot Växjö så fick Thelin vakta buren och Björklöven-lånet ska såklart inte lastas för 1-5-förlusten, men visst märks det att Karlstad-klubben saknar den trygghet som tidigare funnits bakåt. Till mötet i Medelpad väntas den tidigare HV-keepern Brattström vakta kassen och en smårostig 26-åring kan mycket väl få kapitulera mot sina gamla kompisar. Vi försöker spika oss ur denna drabbning, etta!

3. Luleå - HV71 X

HV71 är rent av bedrövliga på bortaplan, vilket två vinster på resande fot över sjutton matcher bekräftar. Mot Skellefteå i torsdags så var chanserna för HV körda redan fyra minuter in då SAIK hade 3-0 på tavlan och Joni Ortio återigen stått för ett par mindre bra ingripanden. Luleå i “Delfinen” blir såklart en extremt tuff uppgift men visst såg vi alla något i Dichows fina spel mellan stolparna som man kan bära med sig in i denna fajt. Framåt fanns efter den hemska inledningen en del chanser och bra kombinationer att bygga vidare på. Hemmalaget vann visserligen med 3-0 borta mot Oskarshamn, men det är inte en match man bör dra för stora växlar av. Bara fem klubbar i ligan är sämre än Bulans björnar på egen is och här överskattas gänget från Norrbotten rejält. Hela spannet och skrälljobb rekommenderas.

4. Skellefteå - Linköping 1

Linköping är i mina ögon ligans stora överraskning. Högberg i målet har varit fenomenal säsongen igenom och i framkant visar Rattie, Little, Russell, Elie med flera vägen. Cluben kommer dock stöta på patrull denna lördag. Skellefteås vinter har bara blivit bättre och bättre. SAIK agerar med sån självklarhet i allt man tar sig för och även med ett par tunga namn borta är det kollektiv klass samt toppar i Andreas Johnson, Linus Lindström, Pudas, Sikura med flera som gång efter annan ligger bakom de gulkläddas framgångar. Med en etta som troligen stannar strax runt 55 procent finns ingen anledning att strössla tecken.

5. Örebro - Malmö 1

Johan Hedberg är en ruskigt skicklig ledare men den tidigare Mora-tränaren har tilldelats ett lag som inte riktigt håller måttet sett till hur “JH” vill spela sin hockey. Örebro är formsvaga till tusen där framförallt defensiven havererat totalt med ett tveksamt målvaktsspel från i första hand Enroth. Om coach Hedberg fortfarande finns i båset under lördagen så är detta troligen hans sista chans att rädda sitt eget skinn. ÖHK får nämligen en liten gratisbiljett tillbaka in på vinnarspåret då MIF är brutalt vingklippta framåt med mer än en handfull tunga pjäser på skadelistan. Mot LHC i torsdags så lirade Eljas-Sallinen-Persson i förstalina där lånet från Leksand (Eljas) fick närmare 15 minuters speltid vilket säger det mesta. Kan värdarna släppa sitt blytunga ok från sina axlar ligger en seger nära till hands. Tråkigt, men vi behöver spika ettan här. Malmö är för dåliga med alla skador.

6. Oskarshamn - MoDo 2

MoDo fick en gratisbiljett tillbaka in i matchen mot Leksand vid underläge 0-2. Då fick nämligen masarna för sig att sluta åka skridskor och istället spela en värdelös ryggsäckshockey. Masarna drog på sig fem raka tvåminutare och Karlin fick se Dickinson och Brickley pricka in PP-mål och innan andra perioden var slut stod Jinesjö Karlsson för ett ledningsmål. I slutändan räckte det ändå inte. Dalalaget drog upp tempot i tredje och lirade bitvis brallorna av nykomlingen. 3-4-torsk i Hägglunds Arena blev det till slut och visst syns det att modoiterna är tunna på centersidan. Oskarshamn behöver också börja vinna, men visar upp allt för djupa dalar. Alla tecken tycker jag man kan plocka med här.

7. Växjö - Leksand 1

Innan vi hoppar ner till Hockeyallsvenskan så stänger vi SHL-butiken med ett toppmöte från Vida Arena. Tvåan Växjö ska upp i ringen mot Leksand. Båda klubbarna kommer från segrar i veckan där framförallt Lakers prestation mot Färjestad imponerar. 5-1 i Löfbergs Arena visar att smålänningarna är ett lag att räkna med och noterbart är också Växjös spel hemmavid som har genererat poäng i 15 av 17 matcher. Leksand kan och sin sida kontra med att de blåvita är bäst i SHL när det kommer till spel på bortaplan. LIF imponerar med nio vinster på sina tio senaste bortamatcher vilket är smått otroliga siffror såklart. Masarna vann också under sitt besök i Växjö i november. Leksand kan skrälla här!

8. Djurgården - Almtuna 2

För Djurgårdens del finns fortfarande en del frågetecken kring viktiga spelare som Krüger, Klasen och Norman. Utan trion i spel mot Mora senast så orkade inte DIF stå emot uppe i Dalarna och föll till slut med 4-5. Det var dock spännande att se “Lill-Fimpen” (Victor Eklund) i spel. 17-åringen tog för sig och gjorde inte på något sätt bort sig. Almtuna möter upp på Hovet. Uppsala-klubben har varit ojämna under säsongen, men är för tillfället inne i ett riktigt fint stim. Fyra raka segrar är på gästernas konto och spelmässigt sitter de rödklädda ihop riktigt fint. När ettan ser ut att få brutalt stort förtroende av det svenska folket är det läge att bredda på rejält. Helgardera för den som har råd, men jag nöjer mig med en klassisk 12 här.

Superspiken! - Örebro

Mot ett skadeskjutet Malmö så ska man ha bra chans, trots dålig form. Gästerna är helt enkelt för svaga för tillfället och det räcker för mig.

Skrällbudet! - Almtuna

Almtuna är i bra form och skrinnar ut på Hovet med hopp om poäng. Djurgården saknade tunga spelare mot Mora senast och kan mycket väl stå utan flera av dessa under lördagen också. En tvåa under 15 procent är kupongens finaste tecken.

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.