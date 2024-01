Han är ett av världens största målvaktstlöften och fick natten till torsdag göra sin NHL-debut. Men nu skickar Minnesota ner Jesper Wallstedt till AHL igen.

Jesper Wallstedt gör succé i AHL hos Iowa Wild och belönades nyligen med att få göra NHL-debut. Den gick dock inte riktigt som tänkt utan Minnesota förlorade med 7-2 mot Dallas Stars.

Nu väljer Wild också att skicka tillbaka målvakten till AHL igen.

Det samtidigt som man plockar av landsmannen Filip Gustavsson från skadelistan. Stjärnan har inte spelat någon match sedan den 30 december 2023, men är nu alltså tillbaka i fullt slag. Minnesota har då målvaktsparet med Gustavsson och Marc-André Fleury intakt och Jesper Wallstedt får därför vänta lite till på sin nästa NHL-chans.

