Nick Foligno har hunnit bli 36 år och är just nu skadad. Men nu har veteranen och Chicago kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt.

Chicago är inne i en föryngringsprocess där spelare som Connor Bedard och Kevin Korchinski håller på att ta över laget. Men än finns det några gamla rävar kvar i truppen.

Inte minst Nick Foligno. Den amerikanska forwarden har spelat över 1 100 NHL-matcher och var kapten för Columbus i sex säsonger. Han har också hunnit fylla 36 år och är inne på sitt sista kontraktsår.

Men nu står det klart att det blir en fortsättning i Blackhawks.

Nick is here to stay! 📝 pic.twitter.com/CHDTqpXq1R