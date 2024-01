ANNONS

Luleå jagar efter en ersättare till Mario Kempe men fick inte loss Mikael Ruohomaa.

Enligt Norrbottens-Kuriren var klubben då nära att värva NHL-erfarne Ryan Dzingel – men övergången blir inte av.

– Vi har, av olika anledningar, inte kommit till avslut, säger vice GM Ulf Engman till NSD.

Mario Kempe har lämnat ett hål efter sig i Luleås laguppställning sedan centern lämnade klubben. Klubben är då ute på jakt efter en ny toppcenter som ska komma in i truppen.

Luleå ska ha varit inblandade i förhandlingar med Mikael Ruohomaa och uppges till och med ha varit överens om ett kontrakt med finländaren. Han flyttade dock i stället till Frölunda då MoDo hellre ska ha släppt Ruohomaa till göteborgarna än till Norrbotten.

Nu uppger Norrbottens-Kuriren även att Luleå var nära att lyckas få in ett riktigt meriterat namn under förra veckan. Tidningen skriver att Luleå har legat i förhandlingar med Ryan Dzingel sedan i julas.

Ryan Dzingel tackade nej till Luleå – av familjeskäl

31-årige Dzingel har spelat 404 matcher i NHL och spelat för Ottawa Senators, Columbus Blue Jackets, Carolina Hurricanes, Arizona Coyotes och San Jose Sharks. Under sin karriär har han skjutit över 20 mål under två NHL-säsonger. Hans bästa säsong kom 2018/19 med 26 mål och 56 poäng på 78 matcher i NHL.

De senaste åren har centern haft stora skadebesvär och han har inte spelat sedan 16 april. I fjol gjorde han elva poäng på 22 matcher i AHL med Chicago Wolves.

Enligt uppgifterna ska Ryan Dzingel ha varit överens om att skriva på för Luleå men övergången sprack på grund av familjeskäl då en familjemedlem till Dzingel ska ha fått ett svårt sjukdomsbesked vilket gjorde att amerikanen tackade nej till Luleå.

– Vi uttalar oss, som du vet, aldrig om spelare som inte tillhör oss. Men vi har, utan att gå in på några namn, varit nära flera gånger senaste tiden. Sedan har vi, av olika anledningar, inte kommit till avslut, säger Luleås vice GM Ulf Engman till NSD.

Under årets säsong har Luleå brutit kontrakten med både Patrik Zdráhal och Mario Kempe och endast värvat in Niklas Olausson under säsongens gång men den 37-årige veteranen saknas nu också med en knäskada.

