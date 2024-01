I sin tionde match kom första målet i AHL för Wilmer Skoog. Den svenske doldiscentern blev målskytt när Charlotte förlorade mot Bridgeport under sena söndagskvällen.

Inför den här säsongen tog Wilmer Skoog klivet från den amerikanska collegeligan med anrika Boston University till den nordamerikanska proffshockeyn. 24-åringen inledde säsongen på Florida Panthers rookieläger, innan han anslöt till AHL-klubben Charlotte Checkers.

Skoog har fått spendera den större delen av säsongen i ECHL-klubben Florida Everblades, men är sedan innan jul uppkallad till AHL. Under sena söndagskvällen fanns han med i Checkers laguppställning när man gästade Bridgeport Islanders – och då kom också första fullträffen i farmarligan för centern.

I den andra perioden hittade Zac Dalpe fram till Skoog som ren framför MoDo-bekantingen Henrik Tikkanen inte gjorde något misstag, utan som med ett distinkt skott satte 1–2-reduceringen.

Charlotte förlorade till slut matchen med 2–3 efter förlängning sedan Ruslan Iskhakov avgjort matchen. Noterbart är att den tidigare SHL-backen Robin Salo stod för tre assistpoäng i matchen för Bridgeport.

Skoog har noterats för tre poäng (1+2) på tio matcher i AHL denna säsong samt åtta poäng (2+6) på 20 matcher i ECHL.

That's Skoog's first in the AHL! pic.twitter.com/Ea0StHZPac