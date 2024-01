ANNONS

Det har varit målvaktskris i Färjestad de senaste veckorna.

Men nu kan läget vara på väg att ljusna då Carl Lindbom gick på is under måndagen – för första gången sedan skadan.

– Ett steg i rätt riktning, säger FBK-tränaren Tomas Mitell till Värmlands Folkblad.

För en och en halv vecka sedan var olyckan framme för Färjestads toppkeeper Carl Lindbom som åkte på en skada i bortamatchen mot Luleå. FBK hade då fått båda sina målvakter skadade på två matcher då Max Lagace blev skadad i annandagsmatchen mot Oskarshamn.

Inom loppet av två dygn hade Färjestad då tappat båda sina ordinarie målvakter och hade då endast juniormålvakterna 18-årige Melwin Asp Cassåsen (som fick SHL-debutera mot Luleå efter Lindboms skada) och 17-årige Lukas Höglind att luta sig mot. Färjestad löste målvaktskrisen genom att låna in Tobias Normann från AIK.

Men snart kan Färjestad vara på väg att få lite mer lugn på målvaktsposten. Under måndagen var Carl Lindbom nämligen på is för första gången sedan skadan – men han deltog ändå inte under lagets kollektiva träning.

Färjestad vet inte om vem som står i toppmötet

Det är ännu oklart exakt när Lindbom kan vara tillbaka men Färjestad öppnar för att det möjligtvis skulle kunna bli spel under veckan.

– Ett steg i rätt riktning, så är det. Att han är här, det är såklart positivt, säger tränaren Tomas Mitell till Värmlands Folkblad och fortsätter:

– Jag har inga bra svar egentligen, vi får se om han är aktuell på torsdag eller inte.

Det är osäkert vem som kommer att få vakta kassen på torsdag då Färjestad ställs mot Växjö för ett toppmöte i SHL. Klubben vet ännu inte om de kan låna in Tobias Normann igen.

– Vi får se. Det enda jag vet är att han ska spela med AIK på onsdag och fredag. Vi har match torsdag och lördag, säger Mitell.

Carl Lindbom har gjort det riktigt bra i Färjestad den här säsongen med 91,1 i räddningsprocent och 2,02 GAA på 19 matcher vilket ledde till att 20-åringen fick debutera i Tre Kronor.

Tobias Normann har fått spela tre matcher i Färjestad och vunnit två av dem samt släppt in sju mål. Norrmannen har då 90,9 i räddningsprocent samt 2,35 GAA.

