Connor Bedard utgick i natt efter en tuff tackling.

Nu meddelar Chicago Blackhawks att 18-årige supertalangen har brutit käken.

I somras draftades Connor Bedard som etta i NHL-draften och han har haft enormt höga förväntningar på sig under sin rookiesäsong – och han har då också gjort succé.

18-åringen har skjutit 15 mål och 33 poäng på 39 matcher vilket gör att han leder interna poängligan i Chicago Blackhawks i överlägsen stil och han är också klart bäst av alla rookies i ligan.

Men i natt var det inga roliga bilder på Bedard.

I matchen mot New Jersey Devils blev supertalangen tacklad av Brendan Smith och Bedard tog sig direkt för munnen innan han åkte av isen. Han återvände sedan inte till spel i matchen.

Nu har beskedet kommit från Blackhawks och klubben meddelar att Connor Bedard har brutit käken.

UPDATE: We have placed Connor Bedard (fractured jaw) and Nick Foligno (fractured left finger) on injured reserve. pic.twitter.com/BZ27gEkcEW