Rekatochklart.se:s hockeyexpert Henrik Hedenskog kikar på lördagens Powerplay-tips. I dag med SHL-fokus,

Full SHL-omgång står för dörren och vi blickar ut mot en omgång kryddad av mustiga matcher. Växjö - Skellefteå är ett häftigt möte från övre delen av tabellen och längre ner i botten känns MoDo - Rögle som en mäktig holmgång att bevittna. I Västerås ska VIK och Björklöven slåss om viktiga hockeyallsvenska poäng som ett sista inslag på bongen. Analysen står redo, nu kör vi!

Spelstopp: 15:14

1. Malmö - Frölunda 2

Frölundas bortamatch mot Färjestad var en mer eller mindre perfekt utförd strid. Seger mot ligans bästa lag i fiendens borg är givetvis urstarkt och med en stabil Lasse Johansson i kassen samt fältherrar som Lasu och Friberg i bräschen framåt blev det seger. Av bara farten tror vi att VF återigen ska kunna ta tre poäng. Malmö blandar och ger en del och förlitar sig mycket på Janne Koukkanen. Förlust senast mot Växjö samt en avstängd Pajuniemi var knappast något som Kollar ville se i Småland. Rödhökarna får vara nöjda om de lyckas kriga till en seger här. Ettan åker med som gardering.

2. Växjö - Skellefteå X

Kossila saknas hos Växjö och det är ett som är säkert. Den stjänglans som finländaren besitter är det få, om ens några, centrar i ligan som kan mäta sig med. Hursomhaver är det maskinen VLH vi snackar om och mot Malmö tog Jönssons mannar sin tolfte skalp i Vida Arena på 16 SHL-försök. Urstarkt såklart. Skellefteå å sin sida går en aning kort om folk, men har fått tillbaka stjärnan Jonathan Johnson sedan ett par matcher tillbaka. De har tre bra femmor trots avbräcken av JVM-spelarna och jag tycker alla tecken ska med. Dels för att de är streckade lågt och för att jag tror de kan skrälla.

3. MoDo - Rögle 2

Rögle gjorde i mångt och mycket en stabil bortamatch mot Leksand. Ett lag i motgång får dock sällan något gratis och det syntes i Dalarna. När RBK missade en passning i numerärt överläge så kontrade masarna och ett mål i brakan ramla olyckligt in bakom Rifalk. Därefter kom ytterligare ett gäng baljor bakåt och bortaspelet fortsätter vara en tagg i sidan hos ängelholmarna. MoDo känns ändå som ett motstånd som Rögle ska kunna fälla. Karlin och gänget har ett bra tryck i grejerna och skalpen i Luleå senast går inte att skoja bort. Vi säger ändå att fördelen och favoritskapet ligger korrekt till höger, men Modo har samtidigt en hög potentia med flera offensiva kort. Vi kör en halvgardering på både Modo och Rögle här.

4. Leksand - Oskarshamn X

Leksand är på riktigt i år och laget vinner matcher på löpande band trots att spelet inte riktigt kuggar i och att därtill en handfull startspelare befinner sig utanför lir för stunden. Mot RBK senast saknades Hrivík, Vejdemo, Ashton, Unger Sörum, Johansson och Karlsson. Det märktes inte. Masarna spelade tajt och stabilt bakåt och var i tredje perioden effektiva framåt. Oskarshamn ska väl därmed bli en munsbit? Absolut inte! Oket har fått ny energi på sistone och spelar betydligt rakare hockey med bättre skärpa från toppgubbarna. Även i Karlkvists frånvaro. Senaste fajten mellan klubbarna i Tegera slutade 1-2. Vi tror att det även denna gång kan skaka till rejält vid Siljans södra strand. Helgardera men håll en extra tumme eller två för smålänningarna.

5. Luleå - Timrå X

I den 29:e omgången så bröt Nikola Pasic sin målnolla i och med en påse mot MoDo. Luleå fick med sig en pinne från det norrländska mötet med nykomlingarna men sett till spelet över tre perioder samt en sudden så kan inte Bulan vara speciellt nöjd. Gubbar som Omark, Tyrväinen och Andreasson fick underkänt och behöver höja sig nu. Timrå å sin sida visar fem torsk sista sju. En riktigt seg utveckling för Ante och gänget såklart där hemmaspelet sett skakigt ut. Här har däremot inte de rödklädda speciellt mycket att förlora och när spelvärdet befinner sig till höger är en helgardering på sin plats tidigt i Coop Norrbotten Arena. Timrå är bra i grund och botten, men man måste få ut det på planen också.

6. HV71 - Linköping 2

På något sätt lyckades HV71 penetrera ett stissigt Örebro-försvar samt en riktigt svajig Enroth i ÖHK-kassen under torsdagen. Tjurarna från Jönköping gjorde sex mål (6-2) på 15 (!) skott i Närke och tog därmed tre blytunga poäng i den rafflande bottenstriden. Nu stöter däremot värdarna på patrull. Linköping är seriens största överraskning och har grejat 54 poäng på 30 matcher. Östgötarna har därtill haft fin framgång på småländsk mark inbördes i och med fem vinster på sex raka besök. Vi chansar rejält här och trycker på Linköping som är vassa offensivt. HV har problem med sin defensiv och det kan LHC utnyttja.

7. Örebro - Färjestad 1

Ett underpresterande Örebro lirar utan större självförtroende och Hedbergs herrskap har förtvivlat svårt att komma till heta målchanser. Dessutom är special teams otroligt svagt. Med detta sagt finns ändå ett stort kunnande inom gruppen och ett något formsvagt Färjestad kommer inte få något gratis i “Bunkern”. FBK visar tre förluster på fyra försök sedan annandagen och fortsatta frågetecken råder kring målvaktsfrågan hos Karlstad-klubben. Här kan man chansa och försöka få bort Färjestad, men jag känner också detta FBK väl och jag slutar aldrig förvånas av detta lag som alltid ändå är där och nosar. Jag vågar inte plocka bort dem från kupongen och täcker alla tecken. Ettan är dock väldigt intressant i ett spelperspektiv.

8. Västerås - Björklöven 2

Björklöven befinner sig på resande tass just nu och besökte under fredagen Stockholm för match mot AIK. Ett något pressat bortalag som inte riktigt fått saker och ting att stämma under vintern fixade ändå 3-0 mot Gnaget. Starkt, men orkar Umeå-grabbarna snabbt återhämta sig för att pressa VIK i gurkstaden är frågan. Västerås å sin sida har fått tillbaka en radda gubbar från en tidigare lång frånvarolista. Hemma i ABB Arena är också vikarna tämligen bekväma och kan visa ett poängsnitt på 1,67 framför sin trogna publik. Jag räknar med att Björklöven är ett av de två lag som har bäst chans att ta sig till SHL i vår och segern igår mot AIK var en stark seger och förhoppningsvis en bra start på denna vår. Vi chansspikar tvåan!

Superspiken! - Leksand

Leksand fortsätter att visa upp ett stabilt spel. Man är svåra att få hål på samtidigt som att man har en giftig offensiv med Cehlarik och Elvenes i spetsen. Strecken sitter såklart på Leksand sida, men man bör ha god chans att avfärda Oskarshamn som egentligen bara har en bra kedja.

Skrällbudet! - Örebro

Örebro har dålig form, men det har värmlänningarna också. Färjestad är fortsatt utan sina två målvakter och AIK-lånet Tobias Normann får återigen chansen. Ett klart negativt besked såklart och det ska Örebro utnyttja. Bättre chans än såhär får inte Örebro att vinna mot serieledarna.

