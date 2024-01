ANNONS

Het, hetare, Sidney Crosby.

Storstjärnan fortsätter leverera för Pittsburgh och i nattens 6-5-seger mot Boston stod han för 1+2 och Crosby har nu gjort sju mål och 13 poäng på sina tio senaste matcher.

Sidney Crosby må ha fyllt 36 år men storstjärnan fortsätter prestera på en oerhört hög nivå och faktum är att Crosby är på väg mot sin målbästa säsong sedan 2009/10.

I nattens match mellan Boston Bruins och Pittsburgh Penguins så klev Crosby fram och sköt det avgörande 6-5-målet för “Pens” i den tredje perioden. Han hade redan stått för två assists i matchen och när Pittsburgh fick powerplay så vann Crosby tekningen och passade över den till svenske stjärnbacken Erik Karlsson.

Karlsson lämnade tillbaka pucken till Crosby och storstjärnan sköt då ett skott som gick in efter att ha styrts via svenske Bostonbacken Hampus Lindholm och in i mål.

Sidney Crosby har nu gjort 22 mål och 44 poäng den här säsongen vilket gör att han ligger delad sjua i NHL:s skytteliga. Om han håller samma målsnitt över hela säsongen kommer Crosby landa in på 49 mål vilket vore hans bästa notering sedan 2009/10 då han sköt 51 mål som 22-åring.

– Det var en konstig start med fem mål på de första åtta minuterna men det blir så i vissa matcher och då måste man kunna hantera det. Momentum skiftade flera gånger och det kändes bara som en sådan match där det sista målet skulle vinna matchen och jag är glad att vi kunde göra det sista målet, säger Crosby efter att ha skjutit segern till Pittsburgh.

Dubbla assist av Erik Karlsson

Det blev en knäpp start på matchen då Pittsburgh ledde med 3-2 redan efter 7:21 minuters spel. Därefter gick de upp till 5-2 i den andra perioden men Boston kämpade sig tillbaka och lagkaptenen Brad Marchand kvitterade till 5-5 i den tredje perioden innan Crosby kunde avgöra med sitt 6-5-mål i powerplay.

Boston var då inte nöjda med hur de agerade under matchen.

– De är ett väldigt skickligt lag men de hade några turstudsar också. Till och med det matchvinnande målet styrdes ju in via vår spelare. Men samtidigt om man ger en av världens bästa spelare (Crosby) tid och utrymme så kommer han att skapa lägen. Så kan vi utan göra utan där måste vi vara bättre, säger Marchand.

Erik Karlsson noterades för dubbla assist i matchen, bland annat till Crosbys avgörande mål, och två andra svenskar letade sig också in i poängprotokollet. Rickard Rakell stod för en assist i vinsten medan Hampus Lindholm i Boston också noterades för en passningspoäng.

Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 5–6 (2-4,2-1,1-1)

Boston: Brad Marchand 2 (15), David Pastrnak (23), Mogan Geekie (7), Jake DeBrusk (7).

Pittsburgh: Drew O'Connor (5), Ryan Graves (2), Jake Guentzel (18), Lars Eller (7), Jeff Carter (5), Sidney Crosby (22).