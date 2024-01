Rekatochklart.se:s hockeyexpert Henrik Hedenskog är tillbaka med fredagens Powerplay-tips. Nu med en superspännande JVM-final mellan Sverige och USA i fokus.

Vi kan glädjas åt massor av mustig ishockey under fredagen. JVM-finalen från Göteborg utgör givetvis gräddan på moset men en fulltalig hockeyallsvensk omgång går inte heller av för hackor. Riktigt häftiga matcher som AIK - Löven och Brynäs - Mora finns att sätta tänderna i. Med tungan rätt i mun är det åtta gröna bockar som gäller denna tacoafton. Vamos!

Spelstopp: 18:59

1. Sverige - USA X

Firma Lekkerimäki-Östlund var den stora skillnaden då Sverige och Tjeckien gjorde upp i semifinal under torsdagen. 5-2-segern för Juniorkronorna innebär en drömfinal mot USA. Ett gäng jänkare som var riktigt illa ute mot Finland igår kväll. De blåvita hade en fin 2-0-ledning men orkade inte hålla ihop och föll till slut med 2-3 i Scandinavium. Ett segermål som skulle bli en aning kontroversiellt då baljan föregicks av en direkt tveksam utvisning, varpå USA kunde stå emot en sista finländsk press. Denna setup i en final på svensk mark känns vidöppen. Kladda på med alla tecken och håll tummarna för Sverige.

2. AIK - Björklöven 2

Från JVM-finalen tar vi oss till Hovet och en riktigt allsvensk höjdare. AIK gästas av ett Björklöven som är på jakt efter kontinuitet och framgång efter en mager vinter. Gästerna är faktiskt, sett till de 15 senaste matcherna, ett botten 4-lag i formtabellen. Känslan inför Gnaget borta är ändå bra och Umeå-klubben tar sig till huvudstaden som rättmätiga favoriter trots allt. AIK fick på läppen strax innan nyår av Västerås i ABB Arena och stockholmarna kan mycket väl få klara sig utan sin superstar Gynge som dras med bekymmer. Bra läge att tidigt ta parti för de tillresta.

3. Brynäs - Mora 1

Gävledala-derby nummer 3 för säsongen ska spelas i “Monitorn”. Matcherna mellan klubbarna så långt har varit underhållande och enkelriktade. BIF vann i hemmahallen tidigare i år med klara 7-1 medan Mora löste en 6-2-knock i Smidjegrav. Masarna har haft en del bekymmer då ett par JVM-spelare har saknats under jul och nyår. MIK har i dagarna fått tillsätta lite ny personal både på lång och kort sikt. Duon Anthon Eriksson samt Isak Jonsson finns nämligen i den röda dressen och båda herrarna är troligen med i Gästrikland, möjligen även den norska JVM-trojkan. Kunskapen hos Hermanssons gäng finns för att störa, men Brynäs är i en klass för sig och vi spikar ettan trots hög procent.

4. Nybro - Djurgården 1

Efter 1-3-förlusten mot AIK har Djurgården tagit sig samman och skördat dubbla vinster hemma i huvudstaden. Först fick Södertälje se sig slagna i ett kokande Globen och under Järnkaminernas dag i onsdags slogs Östersund tillbaka. DIF är uppe på en tredjeplats i tabellen och har gjort ett mäktigt språng sedan Garpenlöv entledigades. Nybro å sin sida gjorde två gedigna insatser under mellandagarna då både Björklöven och Västervik kunde fällas. Hemma i Liljas Arena har Vikingarna kraften att utmana ett lag som Djurgården. Fint läge att helgardera och försöka jobba in lågt streckade 1X.

5. Södertälje - Östersund 1

Södertäljes stjärna Linus Videll saknades återigen då SSK var på is under torsdagen. Oroväckande såklart och vi ska nog inte räkna in trollkarlen från Stockholm då Östersund gästar Scaniarinken. SSK var också svaga i bortamatchen mot Djurgården strax innan nyår och släppte sju puckar bakåt. ÖIK har fått ny luft under sina vingar i och med tränarbytet samt värvningarna av Andreas Ljunggren och Alexander Anderberg. Framtidstro skådas i bortalägret som bland annat skickade in tre obesvarade puckar mot Djurgården i onsdags och förvandlade 0-4 till 3-4 och en spännande avslutning hela vägen in på snöret. Södertälje ska ändå vara starkast här och vi lämnar ettan ensam.

6. Almtuna - Västerås 2

Almtuna avslutade 2023 på bästa tänkbara sätt då Uppsala-klubben tog sig till Dackehallen för dubbla matcher mot Tingsryd och kunde resa hem med fem inspelade poäng. Starkt av AIS som därmed tog sig tillbaka till en topp 10-position. Nu väntar decembers stora utropstecken på motsatt sida i Gränbyhallen. Trots drösvis med frånvarande spelare av olika anledningar så har grabbarna från gurkstan visat prov på hög moral och stort hjärta genom att vinna fem raka. Almtuna är dock ett lurigt lag och hemma är man en svår nöt att knäcka. Fördel Västerås, men vi plockar med alla tecken.

7. Tingsryd - BIK Karlskoga 1

Det var många sura miner i Dackehallen under slutet av december då TAIF blott knep en pinne av sex möjliga mot Almtuna. De grönvita var en aning klena i framkant och hade svårt att ställa tydliga och vassa frågor till AIS-keeprarna Håkansson och Hanneborg. Nu väntar BIK Karlskoga på att utmanas av smålänningarna och i dagsläget får värmlänningarna ett stort förtroende av det svenska folket. Karlskoga har gjort det helt okej på slutet och vunnit tre av fyra matcher i följd. Bara fyra gånger på 14 bortamatcher har däremot bikarna löst full pott och TAIF har över en längre period varit något av en nagel i ögat på BIK. Arrangörsklubben har inbördes fixat poäng i fem av sex fajter i följd och visst lockar det att klippa bandet till tvåan. 1X!

8. Västervik - Kalmar 1

Sista matchen för dagen hämtas från den småländska östkusten. Västervik och Kalmar går i klinch i något av ett derby. Frågan är såklart om Västervik har lyckats bevara formen sedan juletid. Vikarna skövlade nämligen Brynäs vid sitt senaste framträdande efter att bland annat Anton Svensson pressat in ett av lagets tre mål. Dessförinnan, i Tjusthallen, var det Djurgården som fick ge vika då värdarna vann med 4-2. Starkt av ett mer eller mindre alltid uträknat VIK. Finns en tredje skalp inom räckhåll hemma är frågan? Kalmar har överraskat sedan intåget i Hockeyallsvenskan och kanske kan skrälla.

Superspiken! - Björklöven

AIK har också vässat formen den senaste tiden, men gästerna har betydligt högre kapacitet och har underpresterat. Jag räknar med förbättring och spikar tvåan. Laget måste börja leverera snart.

Skrällbudet! - Nybro

Djurgården har gått bra den sista tiden, men ett taggat hemmalag i ett kokande Liljas Arena en fredag är ingen lätt match. Nybro är starka hemma och kan vara omgångens skräll.

1. Sverige - USA 1x2



2. AIK - Björklöven 2



3. Brynäs - Mora 1



4. Nybro - Djurgården 1x2



5. Södertälje - Östersund 1



6. Almtuna - Västerås 1x2



7. Tingsryd - Karlskoga 1x



8. Västervik - Kalmar 12

