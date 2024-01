ANNONS

Semifinalen mellan Finland och USA blev en riktig rysare. USA vann med 3-2 sedan svenskfödde Cutter Gauthier avgjort med tre minuter kvar.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

USA gick in som storfavorit i kvällens semifinal mot Finland. Det stjärntäta amerikanska laget har av mer eller mindre alla setts som den givna guldfavoriten.

Men det blev en allt annat än enkel semifinal för stjärnlaget.

Redan efter 1:51 slog Oiva Keskinen, brorson till HV71-legendaren Esa Keskinen, in 1-0-pucken från nära håll. Och knappt 13 minuter in på perioden kom 2-0 för Finland, när den tidigare petade Rasmus Kumpulainen styrde in sitt första mål och första poäng i turneringen.

2-0 stod sig ungefär halvvägs in i den andra perioden. Då bombade nämligen Jimmy Snuggerud in reduceringen i powerplay. Bara fyra minuter senare klev en annan av lagets storstjärnor, Will Smith, fram och kvitterade till 2-2. Det var också ställningen inför den sista perioden.

Cutter Gauthier hjälte

Med bara fem minuter fick Finland en omdiskuterad hakningsutvisning, och i det efterföljande powerplayspelet kom avgörandet. Cutter Gauthier avgjorde - och såg till att USA kommer få spela JVM-finalen mot Sverige imorgon.

Ett avgörande som blir än mer speciellt av faktumet att Cutter Gauthier är född i Sverige. Detta eftersom hans pappa Sean spelade i såväl Leksand som Skellefteå i början av 00-talet.

För Finland väntar Tjeckien i bronsmatchen.