ANNONS

Sverige har tagit sig till en JVM-final för första gången sedan 2018. Tidigare Djurgårdsduon klev fram när det behövdes som mest och säkrade sin revansch genom 5–2 mot Tjeckien.

– Vi har bra chans på guldet nu, säger Lekkerimäki i Viaplay efter matchen.

För ett år sedan var det Tjeckiens som drog det längsta strået efter att Jiri Kulich satt 2–1 i förlängningen av semifinalmötet med Sverige. I dag var det dags igen.

Denna gång blev det en efterlängtad revansch för Noah Östlund och Jonathan Lekkerimäki. Duon som hängt ihop nästan hela vägen sedan TV-pucken klev fram när det gällde som mest. Med tre mål i tredje perioden, samtliga genom de två stjärnorna, säkrade man 5–2-segern.

– Magiskt. Det ska bli riktigt kul. Vi spelar som ett lag över 60 minuter. Målen är bara en bonus. Himla skön revansch vi fick på dem, det är grymt skönt. Vi har bra chans på guldet nu, säger tvåmålskytten, Lekkerimäki i Viaplay efter matchen.

Utnyttjade svagheten: “Vettefan vad han gjorde”

Matchen började ungefär som kvartsfinalen såg ut. Ett passivt Sverige gav Tjeckien initiativet och till slut trillade även 0–1 in genom Matyas Melovsky efter att pucken glidit in under Hugo Hävelids benskydd.

– De har arbetat sig närmare och närmare målet, säger Mattias Norström i Viaplays sändning.

1–1 kom sedan lite från ingenstans. Theo Lindstein skickar iväg en puck från blå som letade sig hela vägen in i nätet via Michael Hrabals plockhandske. Svagheten som Juniorkronornas målvaktstränare, Viktor Alm tryckt på inför, gav utdelning. Plötsligt hade en av turneringens bästa målvakter bjudit in Sverige.

– Han visar att han är mänsklig. Det är en Rembrandt, säger Viaplays kommentator Niklas Holmgren.

Tidigt i den andra visade sig Hrabals svaghet igen. Ett nytt skott från blå letades sig lätt förbi målvaktens plocksida när han stod helt fel i målet.

– Målvaktstränaren sa att han var lite svag på plocksidan, men just vid mitt skott stod han helt felplacerad. Jag vettefan vad han gjorde. Det var bara att skicka in den, säger Axel Sandin Pellikka i Viaplays sändning.

Duon avgjorde tillsammans: “Jättekyligt”

Ändå föll Sverige tillbaka in i passiviteten som vi såg i kvartsfinalen mot Schweiz. Efter tryck från Tjeckien kom en utvisning och till slut även 2–2 i det efterföljande powerplay-spelet. Det kunde också ha blivit mer om det inte vore för ett räddat friläge av Hävelid.

Fem minuter in i tredje kom sedan Sveriges första numerära överläge i matchen och det tog inte lång tid innan ledningsmålet även trillade in. Från sin favoritposition skickade Jonathan Lekkerimäki in 3–2, 16 sekunder in i powerplay-spelet.

Matchen stod sedan och vägde under en kort period innan även fyran kom. En kontring bröts snabbt och plötsligt var Noah Östlund fri mot målvakten. Med stor kyla lurade han ner Hrabal och placerade in 4–2.

– Jättekyligt, vackert mål, säger Mattias Norström i Viaplay.

En stor vikt släppte från svenskarnas axlar och kort därefter kom även 5–2. Denna gång var det Jonathan Lekkerimäki, framspelad av sin tidigare Djurgårdskamrat, Noah Östlund.