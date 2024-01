Tobias Björnfot har haft det svårt att ta plats i Los Angeles Kings.

Nu placeras han på waivers av klubben – eftersom stortalangen Brandt Clarke kallas upp till NHL.

Det har varit ett par tuffa år för Tobias Björnfot som har haft svårt att ta en plats i Los Angeles Kings efter sin tidiga succé i klubben.

Den här säsongen har 22-åringen bara fått göra en enda match i NHL och nio matcher i farmarlaget Ontario Reign. Den senaste tiden har den förre DIF-backen varit en del av NHL-truppen men varit utanför laget och inte fått spela matcher.

Nu meddelar LA Kings att Tobias Björnfot sätts upp på waivers i syfte att skickas ner till AHL igen. Det innebär att alla 31 andra NHL-klubbar har möjlighet att göra anspråk för att ta över svenskens kontrakt inom de närmsta 24 timmarna. Om inget lag hugger på Björnfot så kommer han att återigen flyttas ner till Ontario Reign i farmarligan.

We've made the following roster moves:



▪️ Recalled D Brandt Clarke from the @ontarioreign

▪️ Placed D Tobias Bjornfot on waivers



📲 https://t.co/5qIFrS017W@Enterprise | #OnTheMove pic.twitter.com/iejNBqjEGc