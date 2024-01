ANNONS

USA fortsätter att dundra in puckar i mål.

Storfavoriten motsvarade förväntningarna och slog Lettland med 7–2 i kvartsfinalen.

Fyra, elva, fyra och tio. Det var så många mål USA gjorde i gruppspelsmatcherna. Under tisdagen kunde man fortsätta på det spåret och säkra 7–2 mot Lettland i kvartsfinalen. Till skillnad från sina grannar, Kanada kunde amerikanerna därmed motsvara förväntningarna och ta sig vidare till kvartsfinal.

Redan i den andra minuten trillade 1–0 in genom Drew Fortescue och därefter fortsatte det för USA. Lettland fick in en puck i den första perioden, genom tidigare Luleå-talangen, Dans Locmelis, men låg under med 1–3 inför den andra. Där stod Will Smith för ett mål och en assist när Lettland tappade matchen till hela 1–6.

Tidigare Luleå-talangen klev fram igen

I den tredje perioden spelades mötet i stora delar av. USA utökade till 7–1 tidigt innan Dans Locmelis reducerade igen, denna gång i powerplay.

– Det händer något speciellt hela tiden när han har pucken i sin ägo, säger SVT:s kommentator om Locmelis.

Målen blev löftets första och andra i turneringen, men hans fjärde och femte i turneringen. Dock räckte det inte hela vägen för en skräll mot USA.

För USA väntar nu en semifinal mot ett Finland som slog Slovakien på övertiden i sin kvartsfinal.

