Magnus Chrona har fått en jobbig start på sin NHL-karriär. Fyra insläppta på 17 skott i debuten och utbytt i sin första start för San Jose – men den svenske doldismålvakten håller ändå humöret uppe.

– Den enda vägen är uppåt, säger han till San Jose Hockey Now.

Steget upp till NHL har inte blivit något vidare smidigt sådant för den svenske doldismålvakten Magnus Chrona.

23-åringen, som skrev på för San Jose Sharks i april, släppte in fyra mål på 17 skott i sin NHL-debut när han hoppade in mot Pittsburgh i början av november. När han under natten till fredag, svensk tid, fick göra sin första start mellan Sharks stolpar så byttes han ut efter att ha släppt in fyra av tolv skott i den första perioden.

– Jag försöker se det ur ett positivt perspektiv och se vad jag kan ta med mig från de minuter jag spelat. Då kan jag se vad jag behöver jobba på och vad som krävs för att vara en målvakt i NHL, säger Chrona till San Jose Hockey Now.

“En dröm som går i uppfyllelse”

Målvakten, som har ett förflutet i AIK, Nacka och Skellefteå, låter sig inte slås ned av den tunga inledningen på NHL-karriären.

– Den enda vägen är uppåt. Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Det kunde så klart ha gått lite bättre, men samtidigt kan jag inte klaga, säger han.

I NHL står Magnus Chrona noterad för en räddningsprocent på 72,4 procent samt ett snitt på 9,50 insläppta mål per match. De siffrorna är betydligt vassare i farmarligan, där han i AHL räddat 90 procent av skotten han ställts inför, medan han i ECHL räddat 94 procent av avsluten.

– Farten, tävlingen, skotten, passningarna… För mig handlar det om att jobba lite smartare för att göra saker och ting enklare, så jag inte behöver jaga situationerna. Jag behöver spela smartare och kanske vara lite lugnare. Det är sådant som kommer med erfarenhet och sådant som inte bara kommer av sig själv. Man måste lära sig det, säger Chrona.

