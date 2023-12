ANNONS

Detroit har haft det motigt den senaste tiden. I natt kunde laget inkassera en skön övertidsseger mot Nashville efter att Lucas Raymond avgjort matchen i förlängningen.

– Vi behövde verkligen detta, säger tränaren Derek Lalonde.

Slutresultatet skrevs till 5–4 efter att Lucas Raymond för tredje gången den här säsongen prickat in det matchvinnande målet för Detroit. Målet tillkom drygt halvvägs in i övertidsspelet efter att Raymond fått pucken via en droppassning från Alex DeBrincat innan han distinkt prickade in ett handledsskott bakom Juuse Saros.

– I övertidsspelet så handlar det om att skapa yta och hålla i pucken så mycket som möjligt. Det är den största nyckeln – håll i pucken tills du får en chans, säger Raymond till NHL.com.

“Vi behövde verkligen detta”

Målet var Raymonds elfte för säsongen och hans nionde matchvinnande mål i NHL-karriären, vilket gör att han skriver in sig i legendaren Ted Lindsays sällskap på tredjeplatsen över flest matchvinnande mål innan 22-årsdagen i Detroit.

Inför nattens match hade Detroit bara vunnit en av sina sju senaste matcher.

– Vi behövde verkligen detta. Jag älskar att vi hittar en väg att vinna trots att vi låg under inför den sista perioden. Det är inte ofta det händer i den här ligan, säger Red Wings tränare Derek Lalonde.

Svenskarna glänste i “Preds”

I Nashville, som gick in till den tredje perioden med en 3–2-ledning, glänste svenskarna Gustav Nyquist och Filip Forsberg med tre poäng vardera (båda med 2+1). Det räckte dock inte till mer än en poäng för “Preds” i matchen.

– Det är väl positivt att vi inte åker hem tomhänta, men det här var en match vi hade kunnat vinna. Vi måste hitta ett sätt att kunna hålla undan i tredje perioden

Detroit Red Wings – Nashville Predators 5–4 e. sd (2–1, 0–2, 2–1, 1–0)

Detroit: Jake Walman 2 (8), Dylan Larkin (13), Alex DeBrincat (17), Lucas Raymond (11).

Nashville: Filip Forsberg 2 (18), Gustav Nyquist 2 (8).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.