Slovakien har överraskat hittills i JVM och stormar mot en topplacering i sin grupp. I laget hittar vi också turneringens yngsta spelare: Örebros jättetalang Luka Radivojevic.

– Jag har inget att förlora utan jag kan bara få med mig bra saker från turneringen, säger 16-åringen, som blev den första 07:an att spela i SHL.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Luka Radivojevic blev den första 07:an i Sverige att få spela SHL-hockey och har kommit fram som en raket under hösten. Backen har också spelat sig in i Slovakiens JVM-trupp, där han är ensam i turneringen att representera sin årskull.

Med det är han, med god marginal, yngst i turneringen.

– Jag känner att det inte är någon press för att jag är yngst. Jag har inget att förlora utan jag kan bara få med mig bra saker från turneringen. Jag siktar på en lagseger, säger stortalangen.

Hur har det känts att spela i turneringen?

– Det känns rätt bra. Första matchen var jag inte riktigt förberedd men det var bättre den andra matchen.

I båda matcherna har 16-åringen också fått ett relativt stort förtroende och har spelat över 15 minuter i de båda segermatcherna mot Tjeckien och Schweiz.

– Det känns grymt bra och jag uppskattar det mycket. Jag vill återgälda förtroendet för dem. Vi har en bra kemi i laget och är en bra grupp med bra hockeyspelare. Jag tror att vi kan långt om vi gör som vi blir tillsagda.

I den tredje matchen mot Norge kom också det första målet i turneringen efter ett mäktigt skott från blålinjen. Den enda slovakiske spelaren i historien som varit yngre och gjort mål i JVM är legendaren Marian Gaborik.

An absolute ROCKET from Luka Radivojevic puts Slovakia up 7-1. #WorldJuniors pic.twitter.com/bZ3Ak3C2JQ