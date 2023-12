ANNONS

Thea Johansson valde att lämna svensk hockey för att testa lyckan på college.

Där har hon sedan gjort succé två säsonger i rad och samtidigt också blivit en tongivande spelare för Damkronorna.

– Jag ser ingen anledning att tacka nej till att få representera mitt land, säger 21-åringen till hockeysverige.se.

I november skadades Sanni Hakala allvarligt. Hon skrev själv på Facebook ett inlägg där hon berättade att hon numera är förlamad från bröstet och neråt. Samtidigt i Nordamerika, närmare bestämt på Mercyhurst College, fanns landslagsspelaren Thea Johansson då hon fick beskedet om vad som hänt hennes tidigare lagkamrat i HV71.

– Det är jättetråkigt och Sanni är en spelare jag har spelat med under nästan sex säsonger. Oddsen är små, men det händer och är jättetråkigt. Hon är en kompis och det blir såklart extra känslosamt när jag känner personen, men det är över huvud taget hemskt några sådana saker händer, berättar Thea Johansson för hockeysverige.se då vi träffar henne för en intervju på ett hotell invid Lugnet i Falun.



Thea Johansson fortsätter:

– Alla tankar till Sanni såklart. Jättejobbigt, men det känns ändå som helahockeyvärlden skickar alla tankar och försöker ge henne så mycket energi och ork man bara kan för att ”rehaben” ska gå bra och palla med allt.



Thea Johansson har också haft lite kontakt med sig tidigare lagkamrat.

– Jag har skickat lite ”krya på dig”. Det är samtidigt svårt eftersom jag inte vill ta för mycket energi från henne och vara i vägen.

Sanni Hakala och Thea Johansson spelade tillsammans i HV71. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Har den här olyckan uppmärksammats i USA?

– Jo, det har den. Många har lagt upp om det på sociala medier. Flera i mitt lag frågade efter att dom läst om det lite snabbt vad det var som hade hänt.



Många vittnar om det speciella att spela med Sanni Hakala och den glädjen hon sprider omkring sig.

– Hon är (skratt)… Jag kan inte låta bli att le när jag ska förklara för hon är som en liten duracellkanin på isen. Hon överallt och ingenstans. En hårt jobbande ung men ändå erfaren spelare.

– En glädjespridare som alltid har ett leende på läpparna. Oavsett om hon pratar engelska, svenska eller finska är det någonting man blir glad över. Det är tråkigt det som hänt, men jag hoppas att hon kan bättra på sig.

“Har lärt mig att vissa grejer ska man inte prata med amerikanarna om”

Thea Johansson är nu inne på sin andra säsong för Mercyhurst i NCAA. Vi backar bandet till 2022 och hennes första dagar på nya skolan och med nya laget.

– Första dagarna var rätt hektiska. Jag kom dit lite sent, men blev jätte väl omhändertagen. Det känns lite amerikanskt att bli omhändertagen på det viset.

– Det var många grejer som skulle fixas innan jag fick gå på is. Andra dagen var jag redo att gå på. Det var jättehäftigt, annorlunda och jättekul. Jag är väldigt glad och tacksam att jag tog chansen då jag fick den. Man brukar säga att man ångrar bara det man inte gör så…



Vad det lätt att komma in i engelskan och hela den delen av att flytta till USA?

– Jag var rätt inställd på att det skulle vara annorlunda. Jag ska inte säga att jag är den som pratar mest i omklädningsrummet, men att jag har en svenskbrytning i min engelska gör att det blir lite småfniss, säger landslagsanfallaren med ett skratt och fortsätter:

– Klart att det var en stor förändring. Första veckorna och månaderna, men även fortfarande ibland, tänker ”Va, gör ni så?”. Jag har lärt mig att vissa grejer ska man inte prata med amerikanarna om eftersom vi tycker olika. Det var också en stor kulturkrock med mat, hur man lever och så vidare.

Thea Johansson trivs med hockeylivet i USA. Foto: Ronnie Rönnkvist

Till den här säsongen har dessutom Sofia Ljung anlänt. Senaste säsongen representerade hon Brynäs, men kommer ursprungligen från Hudiksvall.

– Jättekul. Det har fungerat bra. Sofia är en väldigt stabil back som gör det bra både defensivt och offensivt. Dessutom har hon ett väldigt bra skott.

– Klart att det är en stor skillnad med skola och allt, att man ska komma in i det, men jag tycker att hon gjort det riktigt bra.

“Tror att det här passar mig bättre”

Hur har det fungerat för dig själv med skolan?

– Jag tycker att det har fungerat bra och jag har kommit in i det. Det är ändå lite skillnad från gymnasiet. Jag tog dessutom det man kallar för ”gap year” och då kom jag ifrån pluggandet lite.

– Det fungerar jättebra utanför hockeyn också med kompisar och skolan fungerar, som sagt var, bra. Jag tror att det här passar mig bättre än vad det svenska universitetet hade gjort där det är en stor tenta i slutet. Här är det små grejer hela tiden.



Och hockeymässigt?

– Det fungerar bra det med (skratt). Lite tråkiga svar, men allt är bara bra. Redan från första början förra säsongen fick jag jättemycket förtroende. Vad jag har förstått det som är det svårt att komma in som ”freshmen” och ta sin roll. Många i min klass har inte fått chansen på samma sätt, men jag kom in lite sent och tog chansen när jag fick den.

– Jag började lite halvknackigt, men redan i andra matchen gjorde jag mitt första hattrick. Det var som att det gav mig en skjuts.

– Första ”semestern”, som dom kallar det, var det som gav mig mycket förtroende, men jag tog också, som sagt var, chansen när jag fick den.

Den här säsongen har Thea Johansson svarat för åtta mål och totalt 15 poäng på 20 matcher, men hon har även utvecklat sitt sätt att spela.

– Jag försöker att hela tiden göra det bättre och bättre. Klart att jag vill vara den här givande spelaren man kan stoppa in när som helst. Jag vill göra rätt för mig och ibland går det jättebra, men andra gånger lite sämre. När det gått lite sämre har jag lärt mig av det också.

– Samma sak när jag spelar med landslaget, att jag har en liten annan roll än vad jag haft tidigare. Det är jättekul och även här handlar det om att ta chansen när jag får den.

– I Mercyhurst får jag mer förtroende i boxplay än vad jag hade förra säsongen, men jag vill var spelaren man kan kasta in när som helst, som kan blocka skott och vara den här tuffa, men också göra avgörande målen.

Tindra Holm och Thea Johansson är två collegespelare som flög hem för att spela med Damkronorna. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Hoppas på VM-spel: “Skulle vara skithäftigt”

Du har en tio timmars resa för att ta dig till Falun och spela med Damkronorna, tvekade du någon gång då förbundskaptenen, Ulf Lundberg, hörde av sig och ville ha med dig i landslaget?

– Nej. När jag får chansen att sätta på mig landslagströja vill jag inte tacka nej. Jag tycker det är en ära och rolig grej att få vara här med laget och tjejerna. Jag ser ingen anledning att tacka nej till att få representera mitt land.



Hur ser din klubb på att du åker till landslagssamlingarna?

– Dom tycker också att det är kul att jag får representera mitt land. Under turneringen i Falun missade jag inga matcher med Mercyhurst, vilket var positivt. Att jag får vara med i landslaget visar att skolan där borta gör ett bra jobb.



Är ditt slutliga mål den här säsongen VM-spel?

– Ja, så är det absolut. Nu spelas det i USA så det skulle vara skithäftigt att få vara med där, avslutar Thea Johansson.

