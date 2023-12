Tjeckien studsade tillbaka efter storförlusten i premiären mot Slovakien.

Stjärnorna Jiri Kulich och Eduard Sale klev fram och sköt varsitt hattrick i 8-1-vinsten mot Norge.

Norge gick upp till stora Junior-VM inför årets säsong men har fått tuffast möjliga start i gruppen med matcher mot USA och Tjeckien. I går stod de upp bra mot USA men förlorade ändå med 4-1.

Under onsdagskvällen gick det dock tyngre för Norge som förlorade med hela 8-1 mot Tjeckien. Norge hängde med i starten av matchen men ju längre matchen led – desto mer dominerade tjeckerna.

Tjeckien förlorade premiärmatchen mot Slovakien med 6-2 men studsade nu tillbaka efter att stjärnorna visat upp sig rejält.

Lagkaptenen Jiri Kulich sköt två mål i den första perioden och i den andra perioden var det Eduard Sales tur att skjuta två mål. I den tredje perioden gjorde de varsitt mål igen för att punktera matchen.

Throw them hats!🎩👒🧢 Eduard Sale with the hattrick #WorldJuniors #NORCZE pic.twitter.com/wCccBOgxvh